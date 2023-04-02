偷充1度電被求償6萬 判賠夜市2元

六名移工到高雄市凱旋夜市偷電，被法官判罰兩元，夜市回應不會再追究。（資料照）

2023/04/02 05:30

６移工自備充電器幫電單車充電

〔記者黃佳琳／高雄報導〕六名印尼籍移工深夜騎電動單車到高雄凱旋夜市，以自備的充電器替電動單車充電，夜市發現後怒告竊盜並提民事求償六萬元，高雄地院法官依電費計算，認為六人僅使用一度多的電，判他們應賠給夜市「兩元」，可上訴。

夜市執行長許芳瑞對此表示，提告目的不在求償金額多寡，而是希望達到嚇阻效果，希望移工自重、也尊重他人，不能未經同意就擅用他人之物。許表示，夜市不會再追究，畢竟移工們賺的也是辛苦錢，有受到教訓就好。

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夜市：提告意在嚇阻 不在金額多寡

判決指出，二○二一年十二月廿六日凌晨，印尼籍艾比等六名移工，因電動自行車電力將耗盡，就近前往凱旋夜市，利用自備充電器插入夜市插座充電，六人充電充了半小時至一小時不等，夜市管理員發現有人偷電，報警逮人，檢方將該案起訴。

雄院審理時，法官考量艾比等人承認犯行，態度尚可，竊電僅約半小時至一小時，價值微薄，依竊盜罪各判六人罰金三千元，得易服勞役，並沒收犯罪工具充電器；因犯罪情節輕微，執行後不用驅逐出境。

夜市另對六人提出民事告訴求償六萬元。高雄簡易庭審理時，法官根據台電計價標準，算出我國每度電的計算方式，為耗電量一千瓦特的用電器具，連續使用一小時所消耗的電量為一度；艾比等六人充電時的流動電費為每度一點三九元，各使用半小時至一小時，功率最大為二百一十瓦特，從而計算出夜市的損失僅有兩元，故判六人僅須賠償兩元。

許芳瑞說，案發前就常聽到攤商反映有移工會自備充電器到夜市偷偷充電，本想不要跟移工計較這點小錢，但沒想到移工們「呷好逗相報」，偷電的人愈來愈多，攤商們覺得偷電行為已太過囂張，才會動手抓人，此事之後再也沒人敢至夜市偷電。

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