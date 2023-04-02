射箭國家級教練 驚爆長年性侵少女選手

射箭國家級教練，性侵少女選手被判刑二年三個月。（資料照示意圖）

2023/04/02 05:30

女選手十餘年後提告 男教練判刑兩年三月

〔記者黃美珠、梁偉銘／綜合報導〕體壇醜聞！我國射箭競賽一名國家級教練被控，兩年半內性侵一名未成年女選手十六次，被害人雖一度與他交往，事隔十幾年後，女選手察覺這段關係不正常，使她身心受創而提告；教練承認曾在對方國中三年級時在教練休息室性侵，但沒有藉勢或強迫。新竹地院依性侵害未滿十六歲少女、權勢性交等罪，將教練判刑二年三個月，未予緩刑。

教練休息室色膽包天

判決指出，該教練治軍嚴格，培養過多位名將，但十多年前，趁帶隊參賽機會，藉口賽後檢討，單獨約被害女選手到入住旅館房間性侵，甚至在校內教練休息室性侵；其中有一年的一場全國性運動會，被害人成績不理想，教練不悅，她為求他息怒，主動去教練房間「陪睡」道歉；被害人告訴法官，當時是為了讓教練不要那麼生氣。

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成績不理想 「陪睡」道歉

判決書指出，教練持續找被害人發生關係，每月至少一次，最頻繁時每週二、三次；被害人證稱，教練訓練很嚴格，和她發生關係後比較不嚴厲，她希望成績更好，覺得不要違抗教練，體罰可以輕一點，使用訓練器材也比較不會被刁難。她說，升高中後二人轉變為情侶關係，一直維持到大二。

法院認為，教練悖逆倫常，妨害年幼被害人的性自主權，造成她身心受創、影響人格健全發展，依此判刑。

教練證取消 永不錄用

我國射箭協會表示，昨天才得知此事，雖值清明連假，仍預定今天召開紀律委員會議剝奪該名教練的教練證，往後也不得再參與協會相關活動。協會指出，教練去年就以身體健康因素為由請辭國家隊教練，離開迄今滿一年左右。

體育署回應，本案是當事者指導基層運動團隊時發生的事件，目前該當事者已離開國家隊，署方尊重司法審判。

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