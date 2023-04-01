女公務員輕生 前上司性侵判3年半

新北地院昨認定女方被性侵，但難以認定她輕生是因被性侵感到羞憤所致。（資料照）

2023/04/01 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕新北市政府一名女職員三年前輕生，生前在臉書發出千字文，控訴遭廖姓男前上司性侵，新北地檢署依「強制性交致被害者羞憤自殺罪」及強制罪起訴廖；新北地院昨認定女方被性侵，但難以認定她輕生是因被性侵感到羞憤所致，昨依強制性交罪判廖男三年六月徒刑，強制罪獲判無罪，可上訴。

廖男否認犯行，合議庭勘驗女方接受任職單位人事室約詢時的錄音，比對她的社群網站發文、前同事證詞，不採信廖男所辯，審酌他身為女方上司，罔顧女方對其信任而性侵得逞，判有罪。

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難認定是羞憤而輕生

至於性侵致羞憤輕生的部分，合議庭認為，女方輕生時間與遭性侵時，相隔近三年，期間雙方曾交往，後來又發生被檢舉、遭任職單位約談、衍生訴訟等事件，難以認定她是因被性侵所生羞憤而輕生；此外，廖還被控糾纏女方、強行拉手，涉強制罪，法院認定罪證不足而判無罪。

判決指出，二○一七年九月十六日，廖男與陳姓男同事、被害女職員等人聚會飲酒後，返回廖男任職的治療所，隔天上午廖男與女方獨處時予以性侵；事後他向女方下跪、流淚道歉，表明希望與她交往，承諾日後會與妻子離婚。

女方選擇息事寧人並與廖男交往，直到二○一九年，女方決意與他斷絕往來，不耐廖男糾纏，遂透過前同事將廖男和她外遇之事告知廖妻，卻被控妨害家庭，女方索性將遭性侵之事公諸於世，又被廖控妨害名譽。隔年七月，女方任職的單位接獲檢舉約詢她，她在臉書發文，後來輕生死亡。

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