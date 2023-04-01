一條龍跨縣市濫倒 中港溪染成「紅溪」// 不法所得8千多萬 惡質環保公司起訴

苗栗縣中港溪被污染的河流廣達3公里，石頭與溪水都變色。（警方提供）

2023/04/01 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署去年十月得知台中市清水區一處土地被人開挖灌注廢酸洗液，檢警追查發現更驚人的惡行，桃園市芫吉公司承攬廢水處理營利，卻把具腐蝕性的強酸洗液注入台中市大里、清水區、桃園市新屋區的土地，甚至洩入苗栗縣中港溪染紅溪水，形成長達三公里的「紅溪」，不法利益高達八三三五萬餘元；中檢依違反廢棄物清理法，起訴負責人林韋吉等九人，扣押財產五六五九萬餘元，並聲請沒收不法利益。

承攬廢水處理 強酸污染河川土地

中檢於去年十月透過「檢警環林聯合查緝小組通報資訊系統平台」得知，芫吉公司亂倒廢液污染河川土地，檢察官陳祥薇指揮警方與中市環保局稽查，逮捕開槽車的李姓司機、陳姓車主與陳姓土地承租人，溯源後於去年底搜索芫吉公司，聲押卅九歲負責人林韋吉獲准；去年底至今年一月確認林男等人把強酸洗液灌注到桃園新屋、中市大里和清水，甚至洩入苗栗中港溪。

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檢警與環保人員沿苗栗縣三灣鄉中港溪下游河床，往上游徒步溯溪三公里，查獲非法傾倒位置，三公里的溪流已被廢液染紅，石頭、河水與淺灘都蒙上一層淡紅鐵鏽色。

負責人、司機、掮客… 共牟暴利

這些廢酸洗液來自於氯化鐵、氯化鈣等工業製程廢水，林男等人以每公斤一．八元、四．二元不等金額承攬處理，卻找人承租偏僻土地，開挖二、三公尺後注入廢液或乾脆洩入中港溪，污染範圍達三萬三六○五平方公尺。

中檢認定，林男、司機、仲介承攬廢水掮客與土地承租人等被告，是「一條龍犯罪結構集團」，破壞生態獲取暴利，惡性重大。

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