彰市重點公墓 15支監視器防縱火

彰化市公所在岸頭巷公墓裝設監視器。（記者湯 世名攝）

2023/04/01 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕今年三月初彰化市岸頭巷公墓發生火燒山，疑是人為縱火釀禍，為嚴防類似危及公共安全事件重演，彰化市長林世賢指示僱工公墓除草，並商請多個社區守望相助隊於清明掃墓期間，協助公墓交通管制及防火巡邏，同時於岸頭巷等重點公墓加裝十五支監視器，林世賢呼籲民眾勿再隨意放火或丟棄垃圾，否則「全都錄」，難逃法網。

部署在岸頭巷及第二、三等公墓

八卦山岸頭巷公墓三月三日發生火燒山，現場雜草叢生加上風勢強勁，火勢在山上綿延數百公尺，冒出濃濃黑煙，怵目驚心，還迅速向外蔓延，附近民眾相當擔心，消防人員從當天下午灌救到深夜，所幸火勢最終獲得控制。

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守望相助隊協助公墓交管、巡邏

這次火燒山事件，經警方研判很可能是人為縱火，目前仍在追查中。基於縱火燒山不但破壞環境，更可能波及民宅，造成人員、財產損傷，市長林世賢認為此風不可長，指示積極採購公墓路口監視器，克服公墓區無立桿及放置監視主機相關困難點，部署十五支監視器在岸頭巷公墓及第二、三公墓周邊道路，決心嚴懲縱火燒山者，以公共危險罪移送法辦。

市公所管理彰化市十三個公墓，林世賢甫指示公所民政課加強公墓的公共安全管理措施，目前彰化市已有六個公墓禁葬，時逢清明掃墓期間，林世賢另指示針對重點公墓僱工除草，並協請光南、介壽、桃源等里的社區守望相助隊進行重點公墓交通管制及防火巡邏。

林世賢呼籲，民眾前往掃墓時，切勿燃燒雜草、亂扔菸蒂、燃燒爆竹、讓冥紙飛揚，離開時記得澆熄餘燼、收拾垃圾，別因一時的不察、大意，造成不該發生的火災和傷亡。

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