口頭約定上工 還沒簽約就出事

台中市中區台灣大道一段一棟老宅昨天發生工安事故，房屋倒塌壓死3名施工工人。（消防局提供）

2023/04/01 05:30

〔記者李靚慧、蘇金鳳／綜合報導〕勞動部職安署昨指出，根據目前的調查，死亡的勞工與包商之間有「承攬」關係，但尚未簽約，僅口頭約定，然而正式的承攬須有「承攬契約」，只是死亡工人尚未與包商簽約，就已先行上工。

不管雇主有無投保

勞工職災皆可請領

台中市勞保局表示，去年修法後讓職災保險與勞保分開，若企業有稅籍或登記公司行號，就要為員工投保，若勞工發生職災傷亡，仍可領職災或死亡給付，但若雇主未投保，勞工仍可請領相關保險給付。

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勞保局表示，勞保局會稽查未加保的企業，但全國公司行號甚多，會優先稽查較可能違法的企業，前年全國共稽查七四一八件，去年稽查八○五三件。

勞動部職安署表示，若勞雇間簽有承攬契約，雇主對勞工就負有「職業安全衛生法」中的雇主責任，例如工作場所的安全措施；即使未簽約，只要是包商「派任」至現場並交付工作，就成立勞雇關係，須負起雇主責任；關鍵在於，工地現場工人的指揮管理監督權限，是聽命包商還是上包的營造建商，會有不同認定。

不少公司認為以「下包」手法使用臨時工或派遣工，可規避投保勞保及職災保險，對此，職安署強調，即使是以臨時工模式替包商工作，依勞保條例，雇用五人以上的事業單位須強制加保，雇用期間逾三個月即屬「非短期」，不能視為臨時工，工作期間包商雇用的人數超過五人，在勞檢時就會被納入員工人數，雇主須為勞工投保勞保。

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