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    首頁　>　社會

    無良雇主 中市3罹難工人全無勞保

    三名罹難工人的最後一人，遺體於昨天凌晨挖出。（記者廖耀東攝）

    三名罹難工人的最後一人，遺體於昨天凌晨挖出。（記者廖耀東攝）

    2023/04/01 05:30

    負責人古國良 連三人是臨時工或派遣工都說不清楚

    〔記者張瑞楨、蔡淑媛／台中報導〕台中市中區台灣大道一段老屋前天倒塌，造成三名工人死亡，最後一位被磚石埋在地基的工人，於昨天清晨挖出，由於施工現場未設置安全措施，台中地檢署昨訊問家宇營造公司負責人古國良、開怪手的游姓司機後，依過失致死罪諭知各十五萬、五萬元交保；勞動部中區職業安全衛生中心還查出，古男沒有為罹難三人投保勞保，連三人是臨時工還是派遣工都說不清楚。

    涉過失致死罪

    負責人與怪手駕駛交保

    除偵辦單位，包括台中市政府都市發展局、中區職安中心，案發後至現場勘查，發覺工地無任何安全措施，比如常見的鋼樑斜撐，古男涉嫌過失致死罪；駕駛怪手的游姓司機於老宅崩塌時，逃離現場倖免於難，但他涉嫌開挖地基不當，導致老宅崩塌，也涉嫌過失致死罪。

    台中醫院急診室主任陳大中指出，最早救出的蔡姓工人，抵達醫院時仍有微弱呼吸心跳，但腹腔大出血、下肢開放性骨折，急救仍不治；前天深夜及昨天清晨救出的吳姓及陳姓工人，到院時已無呼吸心跳，研判房屋倒塌時當場窒息死亡。

    中區職安中心查出，營造商沒為三名罹難工人投保勞保，甚至古姓負責人表示，並沒跟下游承包的鋼筋商及板模商簽約。中區職安中心主任李文進指出，依勞工保險條例的職業災害保險，勞工職災致死，雇主應一次給與五個月平均工資的喪葬費，以及四十個月平均工資的死亡補償，共四十五個月平均工資，但該營造商未給三名工人投保勞工保險，違反勞保條例，將移請勞保局開罰；另業者違反營造安全衛生設施標準，將依職業安全法裁罰三十萬元。

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