高檢示警 大麻查獲量4年增近8倍

大麻的危害及相關刑責

2023/03/29 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕高等檢察署昨召開「毒品情勢分析及警示發布記者會」，示警大麻、毒品先驅原料查緝量屢創新高，尤其大麻從二○一九年起查獲二○二點八六公斤，至去年增至一五五九點九六公斤，查獲株數也從一九四六株攀升至一萬三○○一株；高檢署分析，大麻濫用黑數高，可能與泰國等其他國家實施大麻合法化及旅外者帶回大麻文化有關。

提6大對策 壓制大麻相關犯罪

為了壓制大麻的相關犯罪，高檢署檢察官林秀敏昨提出六大因應對策，包括未來涉毒者加驗大麻、加強大麻種植及走私端查緝、向下刨根挖掘施用黑數、分析大麻交易特性以加強情資蒐報、要求特殊營業場所落實通報義務及訂定查獲施用大麻獎勵措施。

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先驅原料最大宗輸出國為中國

林秀敏表示，大麻、先驅原料源頭多來自境外，先驅原料主要輸出國為中國，去年查獲各級毒品九九一六點四公斤，創歷年新高，又以含先驅原料在內的第四級毒品占四十二點七％最多；不過各級毒品施用人數及初犯各級毒品人數逐年下降。

林秀敏指出，大麻濫用為全世界所關注，疫情期間，二○二○年約二．九億人曾吸大麻；國內查獲量於去年創新高，比二○一九年多七．七倍，來源多為旅客攜入境、郵包、走私及國內大麻栽種。

刑事警察局毒品查緝中心股長洪培倫表示，國內查緝走私毒品種類中，以大麻占四十八％最多，其次為愷他命廿七％、安非他命十％、海洛因四％；走私大麻國家以美國、加拿大為主；國內大麻施用年齡集中於十八歲至廿九歲，占五十七％。

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