北捷８工人患潛水夫病骨變黑 改判包商每人賠35萬

台北新店捷運線施工導致工人罹患潛水夫病，高 院改判包商須賠償8工人每人35萬。 （資料照）

2023/03/29 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕台北捷運新店線早年施工時，因使用壓氣工法卻未依法減壓，導致四十多名工人罹患潛水夫病，有多人引發耳膜破裂與骨頭發黑等症狀，痛苦不堪，尚有九人調解未果，提告要求聯合承攬商新亞、日商青木公司連帶賠償每人各七十萬元，其中張男調解成功獲賠七十萬元，陳男等八人求償一審判敗訴。上訴後，高等法院認為，因陳男八人已被鑑定罹患潛水夫病，且為職業病，判新亞公司須賠償每人卅五萬元，台北捷運局無連帶賠償責任。

台北捷運局無連帶賠償責任

陳姓工人等八人主張，新亞公司與日商青木建設聯合承攬（即聯合承攬商）台北捷運新店線 CH221標工程，青木建設將其中的隧道挖掘工程轉包予竹和、勗橋公司，他們分別受僱於竹和公司或勗橋公司。

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因一九九二年開工的台北捷運新店線工程引進壓氣式新奧工法進行隧道挖掘工程，導致他們八人因從事異常壓力作業而罹患潛水夫病，讓他們痛苦不堪，例如造成體內氮氣引發耳膜破裂與骨頭發黑等症狀。

陳男八人指出，聯合承攬商於一九九七年十一月先與八人以外的張姓工人達成協議，同意並支付張男七十萬元賠償金，一九九八年九月卅日與他們八人協調結果，若經三軍總醫院檢查並送勞委會鑑定確為職業病，聯合承攬商就同意各給付七十萬元。後來，三總已鑑定八人罹患潛水夫病，且為職業病，因此訴請新亞和台北捷運局須連帶賠償各七十萬元。

張男雖已獲賠七十萬元，但主張因物價上漲等原因，亦請求再賠償七十萬元。

台北地院判決陳男等八人均敗訴，同時認定張男請求無理由，亦判敗訴。陳男等八人、張男不服，均上訴高等法院。

高等法院審理認為，陳男等八人依據一九九八年協議結果，有權要求新亞、青木等聯合承攬商給付每人各七十萬元，即應平均給付卅五萬元，由於青木公司已廢止登記，因此八人有權要求新亞公司給付每人各卅五萬元，至於台北捷運局並無連帶給付責任。此外，張男主張須連帶增加給付他七十萬元，並無理由，判決駁回。全案可上訴。

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