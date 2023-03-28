為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    挨砍百餘刀斷氣前喊：我快沒氣力了／女友誤認健身 錯失救男友良機

    何家緯（右二）闖進姚姓前妻住處砍殺姚女的吳姓男友一百卅一刀，羈押期限將屆，但因涉案情節重大，有逃亡之虞，法院裁定延長羈押二個月。（資料照）

    何家緯（右二）闖進姚姓前妻住處砍殺姚女的吳姓男友一百卅一刀，羈押期限將屆，但因涉案情節重大，有逃亡之虞，法院裁定延長羈押二個月。（資料照）

    2023/03/28 05:30

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市去年五月間發生情殺命案，男子何家緯闖進姚姓前妻住處砍殺姚女的吳姓男友一百卅一刀，姚女曾一度返家見大門反鎖，但有聽到吳男斷氣前說：「我快沒氣力了」，誤認他正在健身，而錯失搶救良機。去年底一審判處何男無期徒刑，案經上訴高等法院高雄分院，由於何男羈押期限將屆，但因他涉案情節重大，有逃亡之虞，裁定延長羈押二個月。

    醋前夫行凶 延押兩個月

    判決書指出，去年五月六日上午，在電梯公司擔任領班的卅四歲男子何家緯，自認被前妻姚女設計離婚，後又因她外遇及房產分配等起爭執，持未歸還的鑰匙，前往高雄市林森路姚女住處理論。

    何男開門進入後，發現吳男在房內睡覺，頓時醋勁大發，憤而持刀砍殺一百卅一刀，並拿健身用吊環，連接尼龍繩綁住他頸部，吳因失血過多及頸部遭吊繩懸吊窒息死亡。

    吳男氣絕身亡前，姚女曾返回住處，因大門反鎖無法進入，敲門也無人應答，僅聽見他在屋內發出「我快沒氣力了」，卻誤認是在房內健身而離開，因而錯失搶救契機。

    何男行凶後隨即換裝她家中的服飾離去。當天中午十二點，姚女返回住處赫然發現吳男陳屍在廁所外報警，警方逮捕何男依殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦、起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播