挨砍百餘刀斷氣前喊：我快沒氣力了／女友誤認健身 錯失救男友良機

何家緯（右二）闖進姚姓前妻住處砍殺姚女的吳姓男友一百卅一刀，羈押期限將屆，但因涉案情節重大，有逃亡之虞，法院裁定延長羈押二個月。（資料照）

2023/03/28 05:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市去年五月間發生情殺命案，男子何家緯闖進姚姓前妻住處砍殺姚女的吳姓男友一百卅一刀，姚女曾一度返家見大門反鎖，但有聽到吳男斷氣前說：「我快沒氣力了」，誤認他正在健身，而錯失搶救良機。去年底一審判處何男無期徒刑，案經上訴高等法院高雄分院，由於何男羈押期限將屆，但因他涉案情節重大，有逃亡之虞，裁定延長羈押二個月。

醋前夫行凶 延押兩個月

判決書指出，去年五月六日上午，在電梯公司擔任領班的卅四歲男子何家緯，自認被前妻姚女設計離婚，後又因她外遇及房產分配等起爭執，持未歸還的鑰匙，前往高雄市林森路姚女住處理論。

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何男開門進入後，發現吳男在房內睡覺，頓時醋勁大發，憤而持刀砍殺一百卅一刀，並拿健身用吊環，連接尼龍繩綁住他頸部，吳因失血過多及頸部遭吊繩懸吊窒息死亡。

吳男氣絕身亡前，姚女曾返回住處，因大門反鎖無法進入，敲門也無人應答，僅聽見他在屋內發出「我快沒氣力了」，卻誤認是在房內健身而離開，因而錯失搶救契機。

何男行凶後隨即換裝她家中的服飾離去。當天中午十二點，姚女返回住處赫然發現吳男陳屍在廁所外報警，警方逮捕何男依殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦、起訴。

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