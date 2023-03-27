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    首頁　>　社會

    律師︰閨蜜觸無故留滯他人住宅罪

    媽媽趕閨蜜示意圖

    媽媽趕閨蜜示意圖

    2023/03/27 05:30

    沈母是屋主有權命林女離開

    〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓女子到閨蜜家作客因時間已晚，不甩閨蜜母親的逐客令，因此吃上侵入他人住宅罪官司；律師薛智友指出，林女若沒有經過屋主同意，無故進入沈家，就會構成刑法三○六條第一項無故侵入他人住宅罪；本案林女與屋主的沈姓女兒一同返家，沈母起初在林女進入他家後並沒有反對，就不會構成刑法三○六條第一項無故侵入他人住宅罪。

    薛智友說，但沈母在林女進屋二個小時後，以天色已晚，要求林女早點回去，林女不為所動，拒不離開，就會構成三○六條第二項無故留滯他人住宅罪，此外法官審酌，沈母是該屋的所有權人，且是該戶的戶長，對該住處有住居權的事實，有權力命林女離開，林女無正當理由，仍不願離去，且逗留十分鐘之久，等警察來才離去，才會依刑法三○六條第二項無故留滯他人住宅罪判處林女有罪。

    理智溝通 才不浪費司法資源

    薛智友說，本案確實十分罕見，如果沈母沒有提告，或者林女收到沈母勸離要求即行離去，也就不會遭警帶回調查，還經檢方起訴，與後來被法院判刑。由於沈母堅不撤告，法官基於情、理、法，由檢方與被告認罪協商，本案如果雙方能基於理智好好溝通，和平理性解決，應該不至於動用到警察進入家門、檢察官起訴、法官審理，浪費司法資源。

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