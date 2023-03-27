罕見判決》好友媽媽下逐客令還不走 閨蜜挨告 判拘罰5千

媽媽趕閨蜜示意圖

2023/03/27 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓女子受邀到沈姓閨蜜家作客，被沈母下逐客令後仍不走，被警方依無故侵入他人住宅罪送辦；林女認為，她受閨蜜邀約造訪，否認無故侵入他人住宅。但基隆地檢署認為，林女雖獲沈女同意進入沈家，但沈母是該戶的戶長，已要求林女離去，林女仍不走，認定林女觸犯無故留滯他人住宅罪。法院審理時，林女才認罪，被判拘役五天，得易科台幣五千元罰金。

刑法三○六條第一項規定，無故侵入他人住宅，與三○六第二項後段，無故留滯他人住宅時，均可處一年以下以期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

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本案判決指出，四十二歲的林女是在去年九月間某日凌晨一時許，獲沈姓女閨蜜邀約前往沈女的基隆市培德路二樓家中作客，凌晨三時許，沈母以時間已晚，要求林女早一點回家，引發沈女不滿，反問沈母：「為什麼這麼晚還叫她回去？」母女為此起爭執，還在住處大吵一架。

母女吵成一團 報警請林女離開

林女見兩人吵成一團，不僅未出面緩頰，也未離去，反而持續留在沈女家中，沈母見林女沒有離開意思，向基隆市警二分局東光派出所報案；警方獲報趕抵，林女才悻悻然離去。事後，沈母堅持提告指出，林女從她下達逐客令到警方趕抵後離去，留滯約十分鐘之久；警訊後，將林女依涉犯三○六條無故侵入他人住宅罪嫌函送法辦。

沈母提告 警將林女函送法辦

檢方調查時，林女喊冤，指她是經沈女同意，才進入沈女家中作客，並非無故侵入住宅，但檢方認為，縱使林女獲沈女同意進入沈家，並未觸犯無故侵入他人住宅罪，但沈母當晚凌晨三時許，已要求林女離去，林女聽到沈母的要求後，並無正當理由繼續留在沈家，且留滯十分鐘之久。

此外，檢方還查出，沈母是該戶的戶長，也是房屋所有權人，有權要求林女離開她家，警方遂依此將林女依涉犯三○六條第二項，無故留滯他人住宅罪起訴。法院審理時考量，林女已認罪，啟動認罪協商機制，經公訴檢察官與林女達成協議後，法院依無故留滯他人住宅罪，輕判林女拘役五天，得易科罰金五千元。

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