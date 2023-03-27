《台中》高中生輕生 議員批盧秀燕態度被動

2023/03/27 05:30

〔記者蘇金鳳、林旻臻／台中報導〕台中市發生某高中生疑遭學校高層霸凌輕生的悲劇，市長盧秀燕昨出席十方啟能中心的愛心義賣活動，受訪時對此事件未回應。民進黨市議員蔡耀頡表示，盧迄今仍未正面回應，被動處理的態度非常不妥。新聞局長鄭照新回應，教育局已將相關人員調離現職，市府會緊盯調查進度，釐清事實真相。

新聞局：相關人員已調職調查

民進黨立委張廖萬堅表示，校園管理也是市政問題，盼教育局通令高中以下各級學校，管教方式不能停留在威權時期，校方高層應尊重輔導老師專業，而非只聽學務主任、教官等人看法，導致悲劇發生。

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另外，盧秀燕出席太平區枇杷農特產品產業文化活動，致詞提到她自小愛吃枇杷，但種枇杷很費功夫，所以親自站台鼓勵農民，她心心念念台中市政，不選總統，要當「枇杷市長」賣枇杷。

蔡耀頡表示，高中生疑遭校方霸凌輕生一事，比行銷農產品更需要關心，市府統一由教育局調查處理，但這樣的層級跟量能完全不夠，自稱「媽媽市長」的盧秀燕應積極處理。

國民黨市議員賴義鍠認為，盧秀燕已授權由教育局直接處理，不需再特別表態。國民黨市議員黃佳恬則說，教育局會公平公正處理，善盡督導責任。

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