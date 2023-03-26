公車側撞 台大教授葉丙成命大輕傷

台大教授葉丙成前天開車時，遭公車撞上駕駛座的門，開了27年的BMW敞蓬老車「小銀」受重傷。（取自葉丙成臉書）

2023/03/26 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣大學電機系教授葉丙成，前天開車時，遭公車撞上駕駛座的門，他昨天在臉書發文描述經過，玻璃剎那間全部碎裂，噴得車內滿滿碎玻璃，急診時發現連嘴裡也有碎玻璃，但他很感謝有廿七年車齡的BMW老爺車「小銀」救了他，讓他只有胸部挫傷、沒有骨折，打完止痛針、拿止痛藥後就可回家。

眼睜睜看公車撞過來 腦筋一片空白

葉丙成指出，前日下午開著他於二○○三年在美國唸書時，以一萬二千元美金買的BMW敞蓬老車「小銀」，行經台北市南昌路的台灣菸酒公司前的路口，他以「眼角餘光看路口無車」就往前開，沒想到左側開來一台速度頗快的公車，等他發現時，公車已在他的車門邊距離不到半公尺，他腦筋一片空白，「躲不開了，要被公車直接撞了啊！」眼睜睜看著公車撞擊他的車側。

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葉丙成表示，被撞後，他的車滑到路邊，剛好在總統官邸附近，警察幫忙報案、叫救護車，這是他第一次坐救護車和坐輪椅就醫。他想起太太以前就提醒過他在那個路口「要開更慢」，幸好妻子案發後只問狀況如何、交代一定要照X光確認狀況，就跟大兒子去處理車子了，未苛責他。

葉丙成表示，妻子看了行車記錄器影片後說「好像韓劇裡演的，從旁邊直直撞上」，如果他開的不是「小銀」，不知狀況會如何，葉認為是小銀厚實的鋼板幫他承擔。

劫後心聲 不要把時間花和身邊人吵架

葉丙成說，從醫院返家路上，想到早上還跟妻子小口角，及許多煩心的事，但在被公車撞之後，還能沒大礙回家，突然覺得好好活著就是上天的恩賜，要好好珍惜，不要把時間花和身邊的人吵架和煩心。

這輛車是當年他在美國唸書時，以12000元美元 購入。（取自葉丙成臉書）

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