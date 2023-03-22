民眾遇詐 匯款境外 警與時間賽跑 一年追回13件、7000萬

警方攔阻境外詐款示意圖

2023/03/22 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕跨境詐騙案件頻繁，被害人受騙款項往往無法追回，刑事局國際科去年三月起與時間賽跑，在跨境轉帳行政作業的兩至三天時效內，聯繫境外帳戶所在國家執法單位，趕在被提領前凍結款項並協調返還，一年來共辦理境外攔阻一百五十件，經通報美國、澳洲、日本等國，成功攔阻凍結十三案，追回二四四萬餘美元，折合約七千多萬新台幣。

跨境轉帳行政作業 須兩至三天

國際科表示，跨國匯款涉及中轉銀行程序，行政作業有時須兩至三天，若把握時效，在款項抵達收款銀行前完成攔阻，將大幅提升追回的機會，去年三月起國際科主動每日依據「一六五」反詐專線的境外帳戶警示清冊，調閱檢視案件資料，通報收款所在國家執法單位協助攔阻凍結詐欺款項並協調返還。此做法果然奏效，順利凍結進而追回部分被詐款項。

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趕被提領前 凍結款項協調返還

去年底，北市一家銷售紐澳兩國冷凍、冷藏肉品廠商，其在澳洲的採購部門疑遭駭客入侵，歹徒冒用該部門電子郵件寄信給總公司會計單位，佯稱原收款的澳盛銀行因故無法收款，需變更收款帳戶，致總公司人員誤信而匯款八萬美元（約二四七萬新台幣），後因採購部門聯繫表示未收到款項，始驚覺遭詐。

廠商發現遭詐後立即報警，依警方指示即刻向匯款銀行提出退匯申請，國際科於接獲境外帳戶警示清冊後，隨即通報刑事局駐澳洲警察聯絡官，接洽澳洲警方協助，順利攔阻該筆款項，並成功退款。

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