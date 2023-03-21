為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    勘驗前後語意／嗆鄰「孬種」 法官︰合理評論改判無罪

    罵人孬種 判決案例

    罵人孬種 判決案例

    2023/03/21 05:30

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市刁姓男子與鄰居孫姓婦人相處不睦，二○二○年間雙方因停車糾紛在家門前爆口角，刁男口出「你就是孬種」等語槓上孫婦，橋頭地院簡易庭依誹謗罪，判處刁拘役十日，刁提上訴，橋頭地院合議庭勘驗「孬種」前後語意，認為是意見表達，屬合理評論，改判刁男無罪，仍可上訴。

    簡易庭判決指出，刁男二○二○年三月廿六日晚間，在孫婦住處前方空地停放自小客車時，撞倒孫婦的腳踏車，雙方當場引發言語衝突，孫指控刁以「你就是孬種」侮辱她。

    孫婦說，刁還指摘她「一天到晚跟左右鄰居都在吵架」、「左鄰右舍吵來吵去的，就是你啦」、「一天到晚跟那個不和跟那個不和，…要檢舉人家告人家」等語提告誹謗。

    簡易庭原判刁男拘役10日 得易科1萬元

    橋頭簡易庭去年九月認定「孬種」在社會通念及口語意義上，有貶損他人之人格及社會評價，就前後語句脈絡觀察，被告主觀上認定孫婦「敢講不敢當」，即以「孬種」辱罵，判刁男拘役十日，得易科罰金一萬元。

    刁男不服提出上訴，橋頭地方法院合議庭則認為，判斷行為人主觀上是否具有公然侮辱之犯意，須還原事件之脈絡及過程。

    經勘驗雙方當時對話，被告曾出言向原告確認是否稱其為「刁民」，並質疑孫婦如沒說何以不敢發誓，且「語境間帶有不解、困惑之感受」，還反覆重申難掩激動。觀諸前後文句，語意中帶有「如果你有說卻不敢承認」之條件，無從認定被告主觀上有貶損告訴人名譽之犯意，認定被告所言「你就是孬種」屬意見表達並符合合理評論原則，撤銷原判，改判刁男無罪。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    罵人「孬種」多判有罪／律師：關鍵為是否有主觀犯意
    2023/03/21 05:30

    罵人「孬種」多判有罪／律師：關鍵為是否有主觀犯意

    大金30感謝有您 新品發表登場！

    期交所出擊FIA年會 雙邊會談成績斐然
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播