嘉義林管處車逆向迴轉 重機騎士 撞車底亡

熱心車友民眾齊力抬起嘉義林管處貨車，搶救車底下的重機騎士。（民眾提供）

2023/03/20 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣一名二十歲劉姓男子昨騎重機單獨出遊，中午十二時許在台三線三一三‧五公里路段，距離中埔鄉阿婆灣尚約二公里處，與一輛逆向迴轉、橫越雙黃線的嘉義林管處觸口工作站公務貨車發生碰撞，劉男遭輾捲入車底，路過車友等人合力協助劉男脫困送醫搶救仍不治，公務貨車駕駛高姓男子酒測值零，肇事原因待警方釐清。

警方調閱監視錄影畫面發現，事發時這輛公務貨車自產業道路轉進台三線，欲從嘉義往大埔方向行駛，在三一三‧五公里處逆向迴轉等候時，一台重機先行閃過，貨車前進橫跨雙黃線時，接著騎車下山的劉男疑閃避不及，連人帶車滑進貨車車底 ，劉男遭輾捲入左後方車底。

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車友民眾齊力抬起肇禍車 送醫不治

公務貨車上的高姓、江姓兩名森林護管員下車後，與當時路過的車友及民眾協力抬起貨車，將劉男自車底拉出，並由在場的嘉市義勇特搜隊員游鎧豪為劉男施行心肺復甦術，再交由抵達現場的救護人員急救送醫，劉男頭部重創，胸及手部擦挫傷，到院時已無呼吸心跳，經搶救仍不治。

嘉義林管處副處長李定忠說，公務貨車兩名同仁受輕傷，他們是假日山林巡視值班人員，原已自大埔往嘉義行駛，途中接獲山區樹頭疑冒煙，才於路口逆向等候及廻轉，欲往大埔方向行駛，而與重機發生碰撞，將協助劉男家屬善後事宜。

事發後，觸口工作站主任陳志彰立即趕至醫院慰問劉男家屬，劉父情緒悲痛，他表示待警檢偵查後，再進一步協商後續事宜。

台三線三一二公里處的「阿婆灣」是許多重機車友跑山聖地，彎道邊有一阿嬤所經營柑仔店，每到假日，阿嬤就會站在馬路邊大聲斥責壓彎的騎士，阿婆灣之稱因此而來。

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