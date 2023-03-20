蹭WBC經典賽熱潮／台灣隊賽事運彩熱銷5億 賭盤恐10倍

鄭姓組頭還向賭客喊話 「趕緊拿新台幣支持台灣 」。 （警方提供） 2023經典賽，台灣與 義大利對戰，張育成（中 ）等球員迎接勝利。 （資料照）

2023/03/20 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕WBC棒球經典賽A組賽事雖結束，但已在台灣掀起熱潮，除運彩銷售火熱，地下賭盤也趁此撈一筆，警方查獲鄭姓組頭；據了解，台灣隊出戰的四場賽事，台灣的運彩銷售金額近五億，但相較地下賭盤，金流更為熱絡，有組頭透露，玩「地下的」賠率較高，也根本不用繳稅，當然更具吸引力，保守估計地下盤的下注金額，絕對超過運彩銷售的八倍，甚至超過十倍。

此次WBC世界棒球經典賽，A組賽事在台中洲際棒球場舉行，掀起一股熱潮也帶動簽注商機，根據彩券行業者透露，截至台古大戰的最後一場賽事為止，台灣的運彩銷售額達九‧九億，已較上屆經典賽總銷售額八億高出甚多，其中光是台灣隊有出賽的四場賽事，就佔了銷售額中的五億以上。

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運彩預估可銷售15億 較上屆成長達1倍

目前在國外的賽事持續進行中，台灣的運彩銷售額已累積到十三．五億，預估可以達到十五億元銷售額，較上屆成長幅度達一倍；至於地下賭盤下注狀況更為熱絡，一名組頭說，官方發行的運動彩獎金有侷限性，關鍵是運彩彩金要課稅，其中有運動發展基金、責任準備金，還有要給銀行及經銷商的固定成數，因此開出的賠率較低。

反觀這幾年地下運動簽賭站，不論是經營傳統「紙版」或「電腦版（網路簽賭）」，賭客透過電腦網路就可看出輸贏，參與簽賭人口不斷成長，除便利性外又不用繳稅，加上最重要的是賠率較高，熟客下注多還可打折扣、退「水錢」，當然更具競爭力，以這四場有台灣隊出賽的賽事而言，絕對超過運彩銷售的八倍，甚至超過十倍。

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