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    7旬女車手竟求詐團:多派案賺律師費

    陸姓婦人擔任詐騙集團車手，出面取款時被逮。（記者鄭淑婷翻攝）

    陸姓婦人擔任詐騙集團車手，出面取款時被逮。（記者鄭淑婷翻攝）

    2023/03/19 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕七十三歲陸姓老婦因缺錢花用，去年八月加入詐騙集團當車手，該詐團主要以戰地醫師、軍官名義誘騙女網友，陸婦還向上游獻策：「用這張照片顏值高，會迷死很多妹妹」，她去年因詐欺案被台北地檢署起訴後，反倒要求詐團上游多派些案子給她，以賺取律師費，桃園地檢署日前再次起訴陸婦，斥她不知悔改，建請法院從重量刑。

    檢斥不知悔改 建請重判

    桃園市一名女網友去年十二月誤入詐團設下的愛情陷阱，以「我擔任外科醫師，現在當地在戰爭，想辦退休，希望可幫助我逃離」，搭配受傷照片，使她誤信，想救對方脫離戰地，允諾交付十萬元；陸婦在詐團擔任車手，接獲指示前往取款，得手後自行扣除一萬元酬勞，餘款換成虛擬貨幣匯入詐團的電子錢包帳戶。

    今年元月詐團再向該女網友佯稱班機天氣不佳，被迫停在中國，要求她再付八十萬元贖他，女網友允諾提供廿萬元，但在等待車手時察覺有異而報警，警方逮捕前來取款的車手陸婦，扣得三支手機和現金。

    陸婦坦承犯案，供稱已向多名被害人取款，從中獲得廿多筆報酬，其餘得款已轉成虛擬貨幣交給上游；檢警清查扣案手機，發現陸婦提領的贓款高達千萬元，估算陸女獲利約卅萬元，她與詐團上游的對話中，還曾建議上游「你要寫姓名、年籍、身高、學歷、專長、職業，如果用這張照片，顏值高會迷死很多妹妹」。

    更惡劣的是，陸婦去年即因詐欺案被北檢起訴，竟未知悔改反而變本加厲，要求上游多派點案件，以利她聘請律師打官司。

    桃檢起訴斥責陸婦視被害人畢生財產為無物，不知悔改、多次推諉，依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌起訴，並建請從重量刑。

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