事後問有沒有老婆 撿屍? 自願?／餐飲店長 二審大逆轉判性侵

表格

2023/03/19 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕廿多歲女子「小芳」指控陳姓男子趁她酒醉後性侵，陳男辯稱二人是兩情相悅，台中地院認為小芳事後不急著報案，而是問閨密「陳男有沒有老婆」，並說當時沒醉，是想試探陳男「會不會對我怎樣」，行為違反常情，判決陳男無罪；高等法院台中分院則認為，小芳因事關名節隱私，不願輕易吐露，縱使說詞與事後反應異於一般被害人，並不影響陳男觸犯乘機性交罪的認定，改判陳男三年十月徒刑。

一審：女反應違常情 判男無罪

判決書指出，已婚陳男是一家餐飲店店長，前年八月與第二次見面的小芳等朋友，共五人一起喝酒，酒後眾人到汽車旅館開兩間房休息，陳男於其中一房內與小芳發生性關係，事後小芳提告陳男性侵害。

請繼續往下閱讀...

台中地院一審提出疑點包括，餐飲店監視畫面顯示小芳能自己行走，證人也說小芳意識清醒，且小芳一早醒來未急著報案，反而詢問閨密陳男是否有老婆，還抱怨陳男不斷叫她起床，造成她睡眠不足而頭痛，甚至自認為「哈哈，應該有（老婆），不然不會叫我起床載我回家」；一、二天後小芳又用戲謔口吻告訴朋友，她當天沒喝醉，是想試探陳男「會不會對我怎樣」。一審認為小芳事後反應異於一般被害人，沒有情緒低落、畏縮等情，判決陳男無罪。

二審：不影響犯罪事實 判３年多

全案上訴後，高等法院台中分院出現不同判斷，認為餐飲店監視器雖拍到小芳自行走路，但在摩鐵房內卻有亂叫、床上翻滾，抱著陳男等行為，顯示酒醉到意識不清，身體不受控制；此外小芳沒有第一時間報警，而是追問陳男是否已婚，是因為小芳心情尚未平復，或考慮事關個人名節隱私，不願輕易向外人吐露。

二審法官認為，小芳指控雖有部分瑕疵，事後反應異於一般受害人，但不影響陳男趁小芳醉酒而乘機性交的認定，逆轉改判陳男三年十月徒刑，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法