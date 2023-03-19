為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    事後問有沒有老婆 撿屍? 自願?／餐飲店長 二審大逆轉判性侵

    表格

    表格

    2023/03/19 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕廿多歲女子「小芳」指控陳姓男子趁她酒醉後性侵，陳男辯稱二人是兩情相悅，台中地院認為小芳事後不急著報案，而是問閨密「陳男有沒有老婆」，並說當時沒醉，是想試探陳男「會不會對我怎樣」，行為違反常情，判決陳男無罪；高等法院台中分院則認為，小芳因事關名節隱私，不願輕易吐露，縱使說詞與事後反應異於一般被害人，並不影響陳男觸犯乘機性交罪的認定，改判陳男三年十月徒刑。

    一審：女反應違常情 判男無罪

    判決書指出，已婚陳男是一家餐飲店店長，前年八月與第二次見面的小芳等朋友，共五人一起喝酒，酒後眾人到汽車旅館開兩間房休息，陳男於其中一房內與小芳發生性關係，事後小芳提告陳男性侵害。

    台中地院一審提出疑點包括，餐飲店監視畫面顯示小芳能自己行走，證人也說小芳意識清醒，且小芳一早醒來未急著報案，反而詢問閨密陳男是否有老婆，還抱怨陳男不斷叫她起床，造成她睡眠不足而頭痛，甚至自認為「哈哈，應該有（老婆），不然不會叫我起床載我回家」；一、二天後小芳又用戲謔口吻告訴朋友，她當天沒喝醉，是想試探陳男「會不會對我怎樣」。一審認為小芳事後反應異於一般被害人，沒有情緒低落、畏縮等情，判決陳男無罪。

    二審：不影響犯罪事實 判３年多

    全案上訴後，高等法院台中分院出現不同判斷，認為餐飲店監視器雖拍到小芳自行走路，但在摩鐵房內卻有亂叫、床上翻滾，抱著陳男等行為，顯示酒醉到意識不清，身體不受控制；此外小芳沒有第一時間報警，而是追問陳男是否已婚，是因為小芳心情尚未平復，或考慮事關個人名節隱私，不願輕易向外人吐露。

    二審法官認為，小芳指控雖有部分瑕疵，事後反應異於一般受害人，但不影響陳男趁小芳醉酒而乘機性交的認定，逆轉改判陳男三年十月徒刑，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播