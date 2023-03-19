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    涉遭坐牢總裁買通 高雄二監主任管理員收押

    高雄第二監獄主任管理員吳孟釗被收押。（資料照）

    高雄第二監獄主任管理員吳孟釗被收押。（資料照）

    2023/03/19 05:30

    總裁的祕書也收押

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄第二監獄爆管理人員遭買通，協助在押吸金首腦周瑞慶獄中遙控指揮運作，橋頭地檢署約談主任管理員吳孟釗、收容人周瑞慶，與周的駱姓祕書等人後，認定吳、駱二人供述不一，有串證之虞，昨向法院聲押獲准。

    檢方查出，去年在押的億圓富集團總裁周瑞慶，涉透過親信駱姓秘書，與高雄二監主任管理員吳孟釗接頭，吳私自將周獄中寫的信件攜出交與駱，並收受駱交付的安全帽、手機、現金等賄賂。由於吳、駱對案情避重就輕，供述不一，可能有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，因此橋頭地院裁定將二人羈押禁見。

    吳孟釗收賄幫忙跑腿

    橋檢去年三月接獲線報，台灣揭弊吹哨者保護協會也接獲情資，周涉買通不肖官員扮演「傳令兵」，多次從獄中傳遞信件、錄音筆出去，去年間並利用信件和幹部「談公事」，仍從事吸金，犯行時間至少長達一年。

    周瑞慶在獄中遙控過去吸金集團幹部重啟爐灶時，多次在信中強調「我現在裡面要打通關」、「我就剩裡面還沒通，這對我很重要，要通，我才好做事」、「這裡不是家裡，我要搞定大尾的」，還說「不要出錯，這是…有代價換的」。

    吸金四十一億餘元的周瑞慶，日前才被最高法院駁回上訴，判刑十四年及併科罰金四億五千萬元定讞，因案件確定，周將移至高雄監獄服刑。

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