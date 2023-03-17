雲縣議長涉貪收押 綠批藍無任何表示

雲林地院昨漏夜開 羈押庭，雲林縣議 長沈宗隆中場休息 走進法庭前，向親 友揮手。（記者黃 淑莉攝）

2023/03/17 05:30

民進黨議會黨鞭︰國民黨應促沈宗隆請辭

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕原本獲交保的國民黨雲林縣議會議長沈宗隆與本件行、受賄案關鍵白手套鍾慶郎二人，昨經雲林地院重新裁定收押禁見。民進黨雲林縣議會黨團總召張維崢呼籲，國民黨應要求沈宗隆請辭；民進黨雲林縣黨部主委林金忠表示，和民進黨相比，國民黨至今沒有動作，可見對清廉的要求不高；國民黨籍雲林縣長張麗善表示尊重司法。

針對沈宗隆涉嫌向達德能源公司收受二千六百萬元賄款，並由他一手分配相關賄款給國民黨籍縣議員王又民等三名議員，昨遭收押後，張維崢呼籲國民黨要祭出處分，台南市發生正副議長賄選案時，國民黨立即要求邱莉莉請辭，現在也請國民黨立即要求沈宗隆辭職以示負責。

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林金忠表示，民進黨主席賴清德接掌主席後不到兩個月時間，針對黨務改革，解決黑金、學倫等問題，而且在台南市正副議長涉賄案爆發被裁定交保的第一時間，馬上將兩人處以停止黨權三年處分，但國民黨對於沈宗隆涉貪瀆案至今沒有任何表示，可見國民黨對清廉的要求不高，兩相比較之下，也可發現民進黨和國民黨對清廉的要求有所不同。

林金忠指出，民進黨去年敗選，可以看出台灣選民對待國民黨和民進黨的標準不同，就好比老師對成績差的人卻要求很低，成績好的考六十分被淘汰，卻選擇只考三十分的不及格者，這是台灣社會要共同思考的現象。

雲林縣長張麗善︰尊重司法

張麗善對縣議會議長沈宗隆遭收押案，昨出席國際獅子會活動時表示，尊重司法，希望司法勿枉勿縱，也不要冤枉好人。

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