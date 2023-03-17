擴大審查行政不法 人民申請40件待審

促進轉型正義委員會去年5月廢除後 ，把平復人民遭受不法的業務交給法 務部。 （資料照）

2023/03/17 05:30

治安人員利用搜捕掠奪人民財產、投共案株連上千官兵⋯

〔記者吳政峰／台北報導〕國民黨威權時期為鞏固政權，除透過司法追訴入罪政治犯，還在不經司法判決下，行政拘禁異議份子，比如以民眾「看禁書」或批判政府等，就送去感訓及管訓，這類以「行政不法」手段迫害人民的行徑，當年屢見不鮮，法務部將擴大審查、撤銷這些行政不法處分。

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目前清查，威權時期遭政治迫害者有一萬四千餘人，分依「二二八事件處理及賠償條例」、「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」、「戒嚴時期人民受損權利回復條例」給予賠償、補償或回復權利，但未區分司法或行政不法，污名也未平反，直到促進轉型正義委員會運作後，將其中近六千件司法不法做出的判決撤銷；促轉會去年五月裁撤，法務部接手審查剩餘案件。

此外，法務部受理人民申請平復行政不法的案件，有四十餘件待審中，包括有學生看了被政府列為共產主義思想的禁書，就被抓去感訓；有人被政府懷疑是匪諜，竟遭軍事或治安機關追捕時當街射殺；有人因案刑滿出獄，又被移送強制工作拘禁；有人感訓或服刑執行完畢卻未獲釋；有人和林水泉情況類似，發表政治性言論即被扣上「流氓」帽子送去管訓；還有治安機關以搜捕名義，卻掠奪人民財產等。

規模大的行政不法事件，則有一九四九年多艘海軍艦艇投共，政府為整肅官兵，展開大規模逮捕，有上千官兵遭株連，重則刑求致死、投海、槍決，輕則送往「訓練營」勞改，營內學兵並被強迫刺上「反共抗俄」標語或國民黨徽，這些未經司法審判的濫權行徑，未來可望獲得平反。

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