戒嚴期批評國民黨遭提報流氓／法部撤銷 首件行政不法管訓案

促進轉型正義委員會去年5月廢除後 ，把平復人民遭受不法的業務交給法 務部。 （資料照）

2023/03/17 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕威權時期異議人士林水泉，一九六一年間批評國民黨施政，竟遭行政提報為「流氓」，送管訓一年八個月。法務部日前召開「平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會」，確認當年管訓違法，決議撤銷，還林清白；此為國內第一件人民申請平復「行政不法」獲平反，也是促進轉型正義條例增訂平復行政不法規定後，首件獲准案例。

一九六一年四月選舉期間，林水泉公開批評國民黨政府施政，他的言行與「流氓」完全不相干，卻被提報為流氓，送往小琉球管訓一年八個月。結束管訓後，林水泉一九六四年當選台北市議員，卻在任期尚未屆滿時，被冠以「陰謀顛覆政府」罪名，入獄服刑十年。

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他被判刑入獄（司法不法）部分，已於二○○○年由「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償基金會」平反並獲得補償；但管訓一年八月（行政不法），因為不是刑事有罪判決，不符當時的補償規定。

促進轉型正義委員會去年五月廢除後，把平復司法不法業務交給法務部，並新增平復行政不法。法務部最近召開第四次審查會議，通過林水泉申請平復受「台灣警備總司令部職業訓導第三總隊」矯正處分案件，確認其所受的管訓為行政不法，決議撤銷。

蔡清祥︰法制司鍥而不捨 提審查會參考

法務部長蔡清祥表示，應透過轉型正義讓台灣社會走向和解與團結，因此本案雖然年代久遠，多數檔案已逾保存期限而遭銷毀，調查困難，不過承辦的法制司鍥而不捨，深入研究監察院、國家檔案管理局、警政署等機關的相關資料，提供審查會參考。

審查會發現，當時政府雖訂有戒嚴時期取締流氓辦法，逮捕流氓後，可送交相當處所施行矯正或命其學習生活技能，即俗稱的「管訓」，但林水泉當時有正當職業，不符流氓要件，也查無當時將其造冊列管為流氓的資料；此外，林當年發表的政治性言論，是言論自由的核心內涵，應受最高度保障，惟當時政府為鞏固統治權威，竟把發表政治性言論視為應送交矯正的流氓行為，藉此打壓言論自由，不容許政治異議，以行政手段壓制異見，迫使人民絕對服從。

林水泉背負流氓污名60餘年 終還清白

法務部表示，林水泉獲平復後，將與其他政治受難者一樣，刊登於法務部網站及行政院公報上，並將移請權責機關儘速塗銷林水泉的前科紀錄，洗清六十餘年背負的不實污名，還其清白與遲來的公道。

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