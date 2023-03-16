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    女房東挨詐3600萬》591提醒︰與租屋無關對話務必謹慎

    詐團架設假投資網站詐欺女房東等被害人，警方陸續逮 捕詐團成員。 （警方提供）

    詐團架設假投資網站詐欺女房東等被害人，警方陸續逮 捕詐團成員。 （警方提供）

    2023/03/16 05:30

    〔記者歐宇祥、許國楨／綜合報導〕有詐騙集團假冒房客到591租屋網找下手目標，鎖定財力雄厚的房東，以假投資話術誘騙。591房屋交易網表示，平台僅提供房屋交易、租賃資訊，特定團體、個人不肖行為與平台無關；591並提醒用戶，在與屋主、房東、仲介聯繫時，若遇與房屋交易或租屋無關的對話或行為，務必保持謹慎與懷疑心態以自保，避免上當受騙、或使自身權益受損。

    台中市警方破獲該詐團，逮捕首腦段傳叡等十七人，一名北部林姓包租婆在591租屋網出租房屋，即被該集團盯上，騙徒以租屋為由加LINE成為好友後，進而慫恿有穩賺不賠的投資標的，包租婆不知不覺掉入假投資的詐騙圈套中，被騙走三六九六多萬元。

    警方表示，民眾想在LINE等通訊軟體或網路世界中對話溝通談事情，最需要的是辨別真假的能力，任何網路平台都可能存在著陷阱，尤其是無孔不入的假投資詐騙。

    警方強調，投資應透過合法管道賺取合理利潤，建立正確理財觀念，標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明，或獲利率顯然不合理等情形，都應避免投資，更勿輕信網友來路不明投資管道，小心求證仍為防詐的不二法門。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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