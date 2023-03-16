假冒房客上租屋網找獵物 詐團誘投資 女房東痛失3600多萬

台中一個詐騙集團以假冒房客新招，上租屋網鎖定財力佳的房東，在北部擁有多間房產的林姓女房東損失3600多萬元，警方逮捕首腦段傳叡等17人。（警方提供）

2023/03/16 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕詐欺集團多半利用網路、簡訊或電話，以亂槍打鳥方式尋找獵物，但台中一個詐騙集團以假冒房客的新招，上租屋網鎖定財力佳的房東，以租屋聯繫等由互相加LINE後，再慫恿房東參與博弈、虛擬貨幣網站等投資，一步步讓房東掉入陷阱。

誆稱穩賺不賠 小額出金引誘

台中市刑警大隊偵六隊破獲該詐團，逮捕首腦段傳叡等十七人，受害人超過十九人，被騙金額數萬元到數千萬元不等，其中在北部擁有多間房產的林姓女房東受害最深，損失三千六百多萬元，連同林女有六名被害人失金共六千多萬元。

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警方調查，林女去年五月間上591租屋網出租房屋，遭佯稱房客的騙徒以租屋為由加LINE互為好友，進而慫恿林女「投資」，誆稱保證獲利、穩賺不賠。

林女依對方指示至網站申登帳號及匯款，詐團偽造高額獲利的報表數字，加上小額出金給林女，引誘持續投資，導致林女短短數月投入超過三六九六萬元，直到款項被提領一空才驚覺遇詐。

詐團首腦曾涉殺人案 判14年

士林地檢署指揮警方蒐證，發覺詐團將不法所得先以網銀轉匯，再領出交付上級轉手水房成員，或立即於鄰近金融機構以現金轉存方式洗錢；檢警去年九月起陸續收網抓人，查扣不法所得兩千兩百萬元。

警方查出，廿九歲段男前年另涉台中大雅區的博弈集團打手基地殺人案，一審時被判刑十四年；段男於羈押期滿後，竟籌組詐團持續從事不法，落網後遭收押。檢方近日將依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌偵結起訴全案。

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