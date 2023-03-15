秀林鄉代2度酒駕撞傷人 這回還無照肇逃

花蓮縣秀林鄉鄉民代表賴偉翔，昨無照駕車，右後照鏡撞到行人倒地受傷，肇逃被查緝到案後，酒測值高達每公升一點二四毫克。（民眾提供）

2023/03/15 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕曾有酒駕撞傷人遭吊銷駕照紀錄的花蓮縣秀林鄉鄉民代表賴偉翔昨無照開車，右後照鏡撞到行人倒地受傷，賴男涉嫌肇事逃逸被警方查緝到案，呼氣酒測值高達每公升一點二四毫克，訊後依涉酒駕肇事致人受傷逃逸罪移送花蓮地檢署偵辦；檢察官訊後諭知賴請回。

酒測值高達一點二四毫克

警方調查，卅九歲的賴偉翔昨天上午八點卅七分許駕駛深灰色Honda休旅車，沿秀林鄉秀林村民享路北往南行駛，行經一戶民宅前時，車子右後照鏡不慎擦撞高姓女子，造成高女跌倒、左膝蓋擦受傷，路人見狀報案送醫。

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二度撞傷人 檢訊後仍請回

警方到場未見肇事駕駛，循線調查在一間喪宅內發現賴男，當下實施酒測，賴男呼氣酒測值每公升達一點二四毫克，已超過法定容許值，訊後移送檢方偵辦，檢方昨晚訊後諭知賴男請回。

賴偉翔是秀林鄉新科鄉民代表，在秀林鄉代表會官網中，賴的經歷表列舉廿一屆鄉代民眾黨召集人，但民眾黨花蓮縣黨部表示，賴並非黨員，本屆是以無黨籍參選順利當選。據了解，賴男並非第一次酒駕，曾有酒駕撞傷人遭吊銷駕照紀錄，此次為無照駕駛再度撞傷人。

花蓮縣秀林鄉鄉民代表賴偉翔，酒駕撞傷人已非第一次。（取自臉書）

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