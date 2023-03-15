彰化夫婦賞櫻 連人帶車墜谷雙亡
2023/03/15 05:30
搜尋9天 在大崙山銀杏造林區山谷尋獲遺體
〔記者謝介裕／南投報導〕正值賞櫻季節，彰化縣五十七歲陳姓男子，本月五日開車載著五十五歲妻子到南投縣鹿谷鄉觀賞櫻花，未料當天卻音訊全無，警方獲報會同南投縣消防局及神鷹等民間救難團體，歷經九天搜尋，昨在海拔約一千五百公尺的大崙山銀杏造林區一處山谷，發現墜谷的廂型車，陳男與妻子已氣絕多時，消防及民間救難人員克服險峻環境，將死者搬運下山交由警方，待今日再會同檢方相驗，以便進一步釐清案發原因及死因。
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警方調查，工廠退休的陳姓男子，居住彰化縣和美鎮，五日駕車載妻子到南投賞櫻失聯，其子女覺得不對勁，就近向彰化縣和美警分局報案協尋，警方透過電信基地台定位手機位置，發現最後位置在南投縣鹿谷鄉麒麟潭一處公墓附近的基地台。
經聯繫南投縣竹山警分局調閱路口監視器後，發現夫妻倆的車子從鹿谷鄉和雅、小半天、羊彎巷來到大崙山銀杏造林區後，即失去下落，昨日將搜尋重點集中在銀杏造林區，才發現陳姓夫妻與駕駛的廂型車一併墜落深約三十公尺深的山谷。
警方及消防人員研判，陳姓夫妻因對路況不熟，極可能是依導航指示尋找賞櫻地點，結果來到大崙山銀杏造林區山區發現路徑不對，打算倒車掉頭時不慎滑落山谷，釀成悲劇。