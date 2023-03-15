彰化夫婦賞櫻 連人帶車墜谷雙亡

救難人員在大崙山銀杏造林區山谷發現墜谷廂型車及彰化縣陳姓夫婦遺體。（南投縣消防局提供）

2023/03/15 05:30

搜尋9天 在大崙山銀杏造林區山谷尋獲遺體

〔記者謝介裕／南投報導〕正值賞櫻季節，彰化縣五十七歲陳姓男子，本月五日開車載著五十五歲妻子到南投縣鹿谷鄉觀賞櫻花，未料當天卻音訊全無，警方獲報會同南投縣消防局及神鷹等民間救難團體，歷經九天搜尋，昨在海拔約一千五百公尺的大崙山銀杏造林區一處山谷，發現墜谷的廂型車，陳男與妻子已氣絕多時，消防及民間救難人員克服險峻環境，將死者搬運下山交由警方，待今日再會同檢方相驗，以便進一步釐清案發原因及死因。

請繼續往下閱讀...

警方調查，工廠退休的陳姓男子，居住彰化縣和美鎮，五日駕車載妻子到南投賞櫻失聯，其子女覺得不對勁，就近向彰化縣和美警分局報案協尋，警方透過電信基地台定位手機位置，發現最後位置在南投縣鹿谷鄉麒麟潭一處公墓附近的基地台。

經聯繫南投縣竹山警分局調閱路口監視器後，發現夫妻倆的車子從鹿谷鄉和雅、小半天、羊彎巷來到大崙山銀杏造林區後，即失去下落，昨日將搜尋重點集中在銀杏造林區，才發現陳姓夫妻與駕駛的廂型車一併墜落深約三十公尺深的山谷。

警方及消防人員研判，陳姓夫妻因對路況不熟，極可能是依導航指示尋找賞櫻地點，結果來到大崙山銀杏造林區山區發現路徑不對，打算倒車掉頭時不慎滑落山谷，釀成悲劇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法