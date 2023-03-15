看法迥異》法界︰網路霸凌盛行 誹謗若除罪恐遭反彈

憲法法庭再度把誹謗除罪化拿出來討論，昨召開言詞辯論。圖為憲法法庭示意圖，與本案無關。（資料照）

2023/03/15 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕憲法法庭再度把誹謗除罪化拿出來討論，台灣司法人權進步協會理事長何俊英表示，此世代網路霸凌盛行，如宣告違憲，恐遭反彈；伯衡法律事務所所長翁偉倫則指，應尊重立法者選擇，但誹謗私德如能證明為真，不應受罰，不過，東勝法律事務所所長王銘裕則認為名譽權遭到侵害，應採民事途徑回復與求償，不宜用到刑法。

何俊英指出，釋憲不應流於學理上的爭辯，而應接軌國民的法感情，並因應時勢，才能做出獲得人民掌聲的判決；科技日新月異，誹謗載體已從人際耳語升級到社群平台的病毒式擴散，所造成的霸凌危害更甚以往，尤其有些人「視名譽為第二生命」，遭謗所受的心理創傷，不亞於生理所受的痛苦，更遑論假訊息氾濫，對民主造成的潛在威脅，在無其他配套措施出爐前，他提醒不宜任意宣告違憲。

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翁偉倫則強調，在言論自由與名譽權衝突時，大法官應尊重立法者的選擇，但隨著自由程度漸高、人民素質提升，刑法第三一○條誹謗罪第三項連討論他人私德、即使屬於真實，亦要處罰的規定，則應該適時檢討。他認為，即使民眾誹謗的是他人私德，但必須同時構成「真正惡意」或是「輕率未查證」，才能課以刑罰，以保障人民的表意權。

律師︰把人民話語入罪 不合時宜

王銘裕表示，誹謗罪是時代產物，在言論市場發達的此時，若再把人民的話語入罪，已不合時宜；民眾名譽若受到侵害，應採民事訴訟回復，並提起損害賠償，畢竟刑罰具有最後手段性，國家機器不宜任意出鞘；而動輒使用誹謗罪提告，檢察官與法官終日處理這類案件，已造成司法資源的負擔與浪費，故他對於除罪化持肯定看法。

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