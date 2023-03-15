誹謗除罪釋憲言詞辯論 法務部︰應尊重立法者選擇

憲法法庭再度把誹謗除罪化拿出來討論，昨召開言詞辯 論。圖為憲法法庭示意圖，與本案無關。 （資料照）

2023/03/15 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕大法官第五○九號解釋宣告刑法第三一○條誹謗罪合憲，網路霸凌卻不減反增，本屆大法官甚至認為誹謗罪有侵害言論自由疑慮，再度受理釋憲，昨召開言詞辯論。聲請人、中正大學教授盧映潔主張強制道歉都已違憲，誹謗罪更應除罪；刑法主管機關法務部則呼籲大法官尊重立法者選擇。

聲請人︰侵害言論自由

盧映潔二○一三年在臉書暗指同校犯罪防治系副教授陳慈幸「像紅衛兵一樣」，被依誹謗罪判拘四十日確定。盧不服，聲請釋憲，主張民事的「強制道歉」都已被宣告違憲，以刑罰來干預、禁止人民發表言論的誹謗罪，更是侵害憲法保障的言論自由。受到誹謗而名譽受損者，可依民法求償，透過刑罰並非較小侵害手段。

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盧映潔︰網路霸凌等應專法規範

盧主張，網路霸凌或假訊息應以專法或其他法律規範，與誹謗罪無直接關聯。本案共六人聲請釋憲，主張誹謗罪牴觸人身及言論自由，違反比例、法律明確性、平等及恣意禁止等原則。

法務部說明，名譽權、隱私權以及言論自由若是發生衝突，應尊重立法形成權，並非一概認為違憲，五○九號解釋已對誹謗罪進行嚴格合憲性解釋，必須要有真正惡意、明知不實、重大輕率而不知，再依據個案事實綜合認定，才可能成罪，已兼顧基本權保障，不少國家均有誹謗罪，且現今時空環境，更需要以刑事處罰來遏止誹謗言論。

鑑定人︰若只涉私德 民事賠償處理

受邀擔任鑑定人的台北大學法律系教授徐育安認為，處罰涉及公共利益的「非真實言論」，能保護民主健全，但如果只涉「私德」，不論真實與否，應透過民事賠償處理；中研院法律所研究員許家馨表示，五○九號解釋出爐後，實務對於「確信為真實」的見解不一致，有補充必要，惟考量假訊息威脅民主甚鉅，應限於「真正惡意」，即明知所言不實的「直接故意」或無視真假高度輕率的「未必故意」時，才能處罰。

審判長許宗力︰3個月內宣判

庭末，司法院長兼憲法法庭審判長許宗力諭知三個月內宣判。

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