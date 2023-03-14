茶商夫妻無務農背景 網路狂買種大麻器具 警盯上

近期查獲大麻栽種案例

2023/03/14 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第四警分局員警調查發現從事茶葉中盤商的蔡瑞哲夫妻檔均無務農相關背景，卻自網路大量購入種植大麻所需器具，研判有種植大麻及販賣重嫌，經報請檢方指揮偵辦，進而破獲這起大麻栽種案，查扣市價達二一八四萬元的九十一株大麻。

蔡嫌夫妻檔原是茶葉中盤商，因同業削價競爭激烈，看準毒品有暴利，從知名賣場網站大量購入種植大麻所需器具，還找來友人徐玄忠專程飛到美國購買大麻種子後夾帶回台，根據網路自學常識在農舍種植，每株大麻都長得高壯茂盛，宛如專業種植場。

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經查，三人中主要由徐嫌及蔡嫌負責種植，他們以「土耕法」種植大麻種子及幼株，期間定期施以水分、肥料，加上網路購買大量適合大麻生長所需的鹵素燈具、水質檢測器、溼度控制機等幾乎是專業等級的設備用具，並以多種植物營養液自行調配最佳黃金比例後施肥於大麻植株。

此外，他們並將大麻每週生長情形記錄於白板上，以確認營養液效能，這些種子經燈具照射促使生長繁衍，再不斷移植分株，最後發展出宛如專業種植場規模，每株植株高壯茂盛，生長情況良好，手法相當專業。

據了解，三人都沒有毒品相關前科，被查獲時驗尿也未呈陽性毒品反應，卻妄想藉由毒品快速致富，且令人驚訝的是三人均無農業或園藝相關背景，卻在取得大麻種子後，靠著自學短短時間就擁有堪稱專業的種植技巧，若非收成前及時被警方查獲，一旦這些植株製成成品流入市面，後果堪慮。

警方查扣市價達2184萬元的91株大麻。 （警方提供）

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