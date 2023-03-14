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    首頁　>　社會

    屏縣長選舉無效訴訟 3/25驗12個票所

    2023/03/14 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕去年屏東縣長選舉以一萬一千多票敗給周春米的蘇清泉，提出選舉無效及當選無效訴訟，屏東地方法院審理後，准予勘驗十二個投開票所選票，將於三月二十五日起在法院進行。屏東縣長周春米表示，尊重法院裁決。蘇清泉則表示不滿意。

    周春米：尊重法院裁決

    屏東地院合議庭准予驗票的十二個投開票所包括第三十八、五十三、六十八、七十、一三一、一九四、三五一、三九三、四二一、四二六、四二九、 四七五號投開票所的縣長選票，包含選舉人名冊、有效票、無效票、用餘票、已領未投票、投開票報告表，理由是有證人的證述及當庭勘驗的光碟畫面內容，足以認為原告蘇清泉已盡釋明義務。

    其餘投開票所 查無違反選務規定

    合議庭不准予全面驗票的理由為，上述十二個以外的投開票所，蘇清泉所提出的情節，查無違反選務工作相關規定，電腦操作紀錄登打作業結果核與投開票報告表相符，所述屬個人片面臆測，未具體釋明使法院產生足以應全面驗票大略心證。

    蘇清泉昨天並未出庭，事後表示，希望能全面驗票，不過仍感謝法官同意閱覽七百一十一本選舉人名冊，將從十四日起出動九名律師以七個工作天到法院進行閱覽。

    周春米表示，全縣七百一十一個票匭中，法院准驗十二個票匭，將會配合辦理，蘇既然提出司法訴訟，就要相信司法，讓社會隨著司法驗票結果出來，回歸日常。

    蘇清泉：盼能全面驗票

    法院准予勘驗的十二個投開票所有五個在屏東市、三個在萬巒鄉，東港、里港、高樹、竹田鄉各一個，選舉人數一萬兩千三百四十三人，僅佔全縣選舉人數六十七萬九千三百三十人的一．八％；周春米在這十二個投開票所共得四千兩百七十二票、蘇清泉得三千兩百七十三票，周春米贏九百九十九票。

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