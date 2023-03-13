為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    拍租約檢舉女房東逃漏稅 房客挨告無罪定讞

    偷拍租賃契約檢舉女房東逃漏稅，房客被告妨害秘密罪獲判無罪定讞。（資料照）

    偷拍租賃契約檢舉女房東逃漏稅，房客被告妨害秘密罪獲判無罪定讞。（資料照）

    2023/03/13 05:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕徐姓女子把五樓透天厝分層租給五名房客，其中林姓房客在廚房抽屜發現五間房的租賃契約，竟偷拍契約書向國稅局檢舉房東逃漏稅，女房東怒告男房客妨害秘密罪，檢方起訴後高雄地院判房客無罪，檢察官上訴，高雄高分院支持一審判決，認為偷拍非公開的談話、活動，或身體隱私部位才構成妨害秘密，拍攝公開場所的文件資料，並未構成妨害秘密罪的要件，判房客無罪定讞。

    房客林男自二○一七年八月起向徐女租房，一住就是三年，林男在租約期滿前一個月，用手機拍下徐女跟另四名房客簽立的租賃契約，向國稅局檢舉逃漏稅，國稅局上門調查時，徐女才發現租約被偷拍，氣得到警局怒告妨害秘密罪，檢方偵查後起訴。

    高雄地院審理時，林男坦承拍照檢舉，但辯稱徐女把租賃契約放置在二樓廚房抽屜內，二樓廚房是一至五樓承租房客都可以使用的公共空間，租賃合約書並未用信封袋封緘，而且抽屜並未上鎖，不是私人隱密的抽屜，並無「非公開」的疑慮。高雄地院法官認同林姓房客的主張，判決房客無罪，房東不服透過檢方上訴。

    高雄高分院認為妨害秘密罪，是針對他人「非公開」的「言論、活動、談話」，或他人之「身體隱私部位」，並非指記載他人言論、活動、談話的物件，如日記、契約等書面文件或錄音、錄影檔案，且「身體隱私部位」更是指他人之身體本身，判決房客無罪確定，不得再上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播