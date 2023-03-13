拍租約檢舉女房東逃漏稅 房客挨告無罪定讞

偷拍租賃契約檢舉女房東逃漏稅，房客被告妨害秘密罪獲判無罪定讞。（資料照）

2023/03/13 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕徐姓女子把五樓透天厝分層租給五名房客，其中林姓房客在廚房抽屜發現五間房的租賃契約，竟偷拍契約書向國稅局檢舉房東逃漏稅，女房東怒告男房客妨害秘密罪，檢方起訴後高雄地院判房客無罪，檢察官上訴，高雄高分院支持一審判決，認為偷拍非公開的談話、活動，或身體隱私部位才構成妨害秘密，拍攝公開場所的文件資料，並未構成妨害秘密罪的要件，判房客無罪定讞。

房客林男自二○一七年八月起向徐女租房，一住就是三年，林男在租約期滿前一個月，用手機拍下徐女跟另四名房客簽立的租賃契約，向國稅局檢舉逃漏稅，國稅局上門調查時，徐女才發現租約被偷拍，氣得到警局怒告妨害秘密罪，檢方偵查後起訴。

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高雄地院審理時，林男坦承拍照檢舉，但辯稱徐女把租賃契約放置在二樓廚房抽屜內，二樓廚房是一至五樓承租房客都可以使用的公共空間，租賃合約書並未用信封袋封緘，而且抽屜並未上鎖，不是私人隱密的抽屜，並無「非公開」的疑慮。高雄地院法官認同林姓房客的主張，判決房客無罪，房東不服透過檢方上訴。

高雄高分院認為妨害秘密罪，是針對他人「非公開」的「言論、活動、談話」，或他人之「身體隱私部位」，並非指記載他人言論、活動、談話的物件，如日記、契約等書面文件或錄音、錄影檔案，且「身體隱私部位」更是指他人之身體本身，判決房客無罪確定，不得再上訴。

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