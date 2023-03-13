雙北殯葬弊案》早年土葬撿骨 須火化晉塔或遷墓

雙北殯葬弊案偵審情況

2023/03/13 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市殯葬管理處傳出有墓地巡山員疑似包庇業者及家屬包庇違規掘骨、回葬；新北市葬儀商業同業公會理事、御騰人本禮儀規劃師翁耀堂表示，自從各縣市政府民政局陸續推行火葬取代土葬，傳統土葬已愈來愈少，尤其台北市地狹人稠，通常只能選擇火葬，如果早年已入土的公墓，後人如想撿骨修墓，就必須讓出穴位，選擇二次火化晉塔或購買私人墓地遷墓另葬。

翁耀堂解釋，一般只有土葬才需撿骨，土葬初入土稱「凶葬」，等到撿骨完，修繕原穴位重做風水墓再下葬，即完成「吉葬」；撿骨時間會根據先人亡故的年紀，通常會等到八年、十年或十二年再進行。

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而後人撿骨有時是為了祭祀方便、修繕墓基、改運，或遇到公墓輪葬期限而必須遷葬，一般撿骨、修墓需事先提出申請並取得起掘許可；翁耀堂透露，由於公文往來耗時，等取得起掘許可後，還需配合擇日等葬儀習俗，有些家屬不耐久候，可能就會找「土公仔」私下撿骨、修墓。

翁耀堂也提醒，為清查違法起掘、修墓的情況，各縣市政府殯葬管理處或區公所墓政管理課，會使用空照衛星雲圖對照，倘若新修墳墓與過去的空照圖不同，違法修墓的家屬就會面臨裁罰，而土公仔通常是個體戶，即便有簽約，但遇事時不一定找的到人，建議應找合法的禮儀公司處理撿骨、遷葬等事宜，完備合法程序才不會衍生違規、裁罰等紛擾。

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