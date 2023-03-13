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    台南法官爆霸凌部屬 高院設申訴評議會

    高院職場霸凌申訴管道

    高院職場霸凌申訴管道

    2023/03/13 05:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕台南地院傳出法官霸凌部屬，院內未積極處置，有庭長看不下去，向司法院長許宗力面諫，未獲得改善，直到日前經媒體曝光，南院才啟動自律程序。高等法院八日緊急公布「高等法院職場霸凌防治申訴及處理要點」，決議組成申訴評議會處理類似霸凌事件，由於高院具有一審督導權，預計各法院近日將跟進。

    預計各法院近日將跟進

    台南地院徐姓法官去年在裁定書內高談闊論政治，挨轟猶如泛藍的政治文宣，今年又被爆霸凌書記官和法官助理，還傳出其中一名法官助理為此意圖輕生，惟南院高層處理消極，引發庭長不滿，趁司法院長許宗力巡視時告御狀。

    一名法官認為，未來評議會若認定法官確有霸凌行為，所屬法院應同步移付評鑑，而依照人民對法官的神聖、中立、客觀的人格圖像期待，霸凌者可能被判定不適任法官要職，而遭送職務法庭懲戒，最重可免職。

    法官若霸凌遭懲戒 最重可免職

    「高等法院職場霸凌防治申訴及處理要點」開宗明義寫出「提供員工免受霸凌侵害之友善職場」，對象包括臨時人員、約聘僱人員、駕駛、工友、技工、公務員；至於法官遭到同儕霸凌，是否適用本要點而得以申訴？高院持肯定態度。

    職場霸凌定義為員工於工作場所或執行職務時，同仁間或主管及部屬間藉由權力濫用與不公平對待，所造成持續性的冒犯、威脅、冷落、孤立、嘲諷或侮辱行為，使被霸凌者感到受挫、畏懼、羞辱、孤立及受創，進而折損其自信並帶來沈重的身心壓力。

    高院將設職場霸凌申訴處理評議委員會處理霸凌案件，委員九人，人事室及政風室主任為當然委員，餘由院長指定，並指定一人為主任委員兼主席。指定委員中，非主管人員人數不得少於委員設置人數二分之一，委員人數任一性別比例不得低於三分之一；委員應親自出席，不得代理。

    一名法官指出，法院內部均知道哪些法官會霸凌部屬，惟過去抱持著息事寧人心態，對這種行為多採包容，久而久之養成鄉愿文化，甚至傳出有書記官因此輕生。此次高院頒布反霸凌要點，他期盼有機會扭轉巨塔內部的守舊觀念。

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