40萬純銀長笛 國中生忘記掉在哪裡…

三重警分品慈福派出所警員追查，發現王姓騎士拎著長笛離去。 （記者吳仁捷翻攝）

2023/03/12 05:30

以為廢棄物 騎士撿走吃官司

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重區林姓國中二年級男生，日前傍晚放學時，遺失一套市價近四十萬的進口名牌「Altus」純銀長笛，不知掉落何處；林母報案後，警方逐一過濾少年返家路徑，追查長笛被遺忘在公車亭，隨即被騎機車路過的六十五歲王姓男子撿回家，警方以車追人，至王住處找回整盒長笛套組，王男辯稱「以為是沒人要的廢棄物，就順手帶回家」，警方將物歸原主，並將王男依侵占遺失物罪嫌送辦。

警迅速找回 母子直呼奇蹟

遺失笛子的十四歲少年和他的四十二歲杜姓母親，失而復得找回心愛的笛子，都感到有如奇蹟，到警局認領時樂不可支，再三感謝警方用心協助找回重要物品；據指出，杜女為了讓兒子好好學音樂，重資買名牌長笛給愛子使用，她希望兒子經此事後更加珍惜。

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警方說，杜女十日上午焦急地跑到三重警分局慈福派出所報案說，兒子前一天放學途中，不慎遺失從日本進口的「Altus」牌純銀長笛，型號為一七○七型，希望警方協尋失物。

慈福派出所長黃奇偉與警員沈羣淯，依其放學路線回看監視器，在其國中附近的公車候車站，發現林少當時背著書包、提著長笛走來，因忙著和同學聊天，順勢將長笛放在候車椅上，公車一來就急忙上車，忘了帶走笛盒；事後約三小時，一名機車男騎士下車走近公車亭坐下，見無人詢問，就提著笛盒騎車離去。

警方循線找上六十五歲王男，王男辯稱，以為是沒人要的回收物，才順手將整盒長笛帶回家，警方將他依侵占遺失物罪嫌法辦，並通知杜女領回長笛。

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