天道盟超暴利討債 借10萬月息2萬

花蓮縣警局查獲地下錢莊及暴力討債集團、錢莊上游金主，還起出本票、借據等。（警方提供）

2023/03/12 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮警方日前查獲天道盟同心會在花蓮的據點，破獲地下錢莊及討債集團，拘提綽號「國聯小霸王」的廿一歲杜姓男嫌後，持續「向上溯源」，由檢察官指揮花蓮警方持拘票、搜索票逮人，破獲該集團蘇姓金主等七人到案，查獲二把空氣長槍、多份借款本票、契約等證物，依組織犯罪、恐嚇、重利等罪嫌送辦。

警查獲七人及兩把長槍 送辦

花蓮縣刑警大隊掃黑專責隊表示，前天受花蓮地檢署檢察官指揮，動員花蓮、吉安、新城、鳳林、玉里分局警力共四十六人，持檢方拘票及法院搜索票，兵分多路前進六處集團堂口及據點搜索，共查獲空氣長槍二把、借款本票七張、借款契約書六張、手機九支等證物，溯源拘提逮捕集團幕後的蘇姓金主和集團成員，共逮獲七人，昨移送花檢偵辦。

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警方表示，蘇嫌是上月落網的杜嫌暴力討債集團的金主，天道盟同心會於花蓮據點經營地下錢莊放高利貸，月息廿分，亦即如借款十萬元，一個月利息就要二萬，利滾利一年利息就逾廿四萬，若未按時還款，即聚眾暴力討債。警方查獲後，也已成功阻斷其金流。

花蓮縣警察局長呂世明說，黑幫近來刻意從地下聚會轉為地上活動，竟大舉在酒店喝春酒、擺出豪車辣妹場面，造成民眾恐慌，縣警局配合警政署壓制黑幫囂張氣焰的政策，前天深夜各分局同步執行「威力掃蕩專案行動」，動員一一三名警力，強勢臨檢、掃蕩轄內卅八處幫派經營、依附、圍事及賴以維生的酒店、夜店等營業場所，展現絕不容許黑幫挑戰公權力的決心。

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