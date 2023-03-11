防詐 有認證碼的擷圖別隨意給

詐騙方要求被害人回傳截圖頁面時，就是希望取得頁面上顯示的認證碼。（記者吳昇儒翻攝）

2023/03/11 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕不少Telegram（簡稱TG）帳號被盜的民眾，其實都不知道自己已成被害者，因為詐騙集團成員只要取得其門號號碼後，再取得認證碼的擷圖，就可盜走帳號，如此循環下去，被害人只會不斷增加，如同老鼠會越騙越多人。警方呼籲，使用ＴＧ對話前，可先查看好友帳號內的電話號碼是否正確，若是陌生電話，千萬不要理會，且切勿協助擷圖，以免帳號被盜。

基隆吳姓男子今年二月在TG上，接獲多年未聯繫好友的訊息，雙方寒喧後，對方表示自己的頁面出現吳的兩個帳號，要他擷圖回傳頁面，以確認是否也有相同問題；所幸吳男在回傳前，先行查看好友的帳號，發現對方電話號碼開頭居然是「+855」，以網路查詢後才知是柬埔寨的電話，趕緊封鎖對方。

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警方實測，只要先盜取某甲的TG帳號，就可登入甲的通訊錄，查看他的聯絡人的電話號碼，再冒用甲的名義聯繫其友人乙，向乙說是否看見兩個自己的帳號出現。這是因為當下甲和盜用者都可登人，乙確實會看見兩個甲的帳號。

盜用者此時就會要求乙以螢幕擷圖傳給對方查看，實則正在利用其他裝置，從甲的帳號中盜來的乙手機號碼準備登入，乙一旦將擷圖傳出，就會把頁面上的認證碼傳給對方，屆時冒名的甲，就能登入乙的帳號。詐團以此手法持續操作，迅速取得眾多被害民眾的TG帳號，令人防不勝防。

通訊隱私要設定

更糟糕的是，TG本身的語言設定並無中文，須利用外掛程式才能更改為中文版，因此國內民眾鮮少會去設定隱匿自己的通訊資料，且就算上當，也會因當下無感，也不懂要如何上網完整刪除帳號，導致被害人數持續增加，損害持續擴大。

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