為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    防詐 有認證碼的擷圖別隨意給

    詐騙方要求被害人回傳截圖頁面時，就是希望取得頁面上顯示的認證碼。（記者吳昇儒翻攝）

    詐騙方要求被害人回傳截圖頁面時，就是希望取得頁面上顯示的認證碼。（記者吳昇儒翻攝）

    2023/03/11 05:30

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕不少Telegram（簡稱TG）帳號被盜的民眾，其實都不知道自己已成被害者，因為詐騙集團成員只要取得其門號號碼後，再取得認證碼的擷圖，就可盜走帳號，如此循環下去，被害人只會不斷增加，如同老鼠會越騙越多人。警方呼籲，使用ＴＧ對話前，可先查看好友帳號內的電話號碼是否正確，若是陌生電話，千萬不要理會，且切勿協助擷圖，以免帳號被盜。

    基隆吳姓男子今年二月在TG上，接獲多年未聯繫好友的訊息，雙方寒喧後，對方表示自己的頁面出現吳的兩個帳號，要他擷圖回傳頁面，以確認是否也有相同問題；所幸吳男在回傳前，先行查看好友的帳號，發現對方電話號碼開頭居然是「+855」，以網路查詢後才知是柬埔寨的電話，趕緊封鎖對方。

    警方實測，只要先盜取某甲的TG帳號，就可登入甲的通訊錄，查看他的聯絡人的電話號碼，再冒用甲的名義聯繫其友人乙，向乙說是否看見兩個自己的帳號出現。這是因為當下甲和盜用者都可登人，乙確實會看見兩個甲的帳號。

    盜用者此時就會要求乙以螢幕擷圖傳給對方查看，實則正在利用其他裝置，從甲的帳號中盜來的乙手機號碼準備登入，乙一旦將擷圖傳出，就會把頁面上的認證碼傳給對方，屆時冒名的甲，就能登入乙的帳號。詐團以此手法持續操作，迅速取得眾多被害民眾的TG帳號，令人防不勝防。

    通訊隱私要設定

    更糟糕的是，TG本身的語言設定並無中文，須利用外掛程式才能更改為中文版，因此國內民眾鮮少會去設定隱匿自己的通訊資料，且就算上當，也會因當下無感，也不懂要如何上網完整刪除帳號，導致被害人數持續增加，損害持續擴大。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    Telegram帳號被盜 自救之道
    2023/03/11 05:30

    Telegram帳號被盜 自救之道

    高雄觀光之最！讓世界走入璀璨愛河灣
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播