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    首頁　>　社會

    母子雙屍是人倫悲劇／女兒：媽媽照顧哥哥耗盡心力

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    2023/03/10 05:30

    〔記者林旻臻、張瑞楨、蔡淑媛／台中報導〕台中市大里區八日發生母子雙屍命案，檢警追查認為無外力介入，研判全案是一起長照悲劇，六十多歲的媽媽長期照顧智能較低的兒子，趁丈夫與女兒外出工作時，殺子後自戕身亡；劉的丈夫反覆悲痛地說：「我很無奈！」檢警為慎重起見，將解剖查明確切死因。

    痛失妻兒 夫：我很無奈

    警方調查，屋主陳男是貼磁磚師傅，平時帶著妻子與卅七歲兒子一起工作，妻子與兒子是「小工」（俗稱半工）；八日當天，兒子感冒不能上工，妻子留在家照顧，陳男與女兒外出工作，傍晚返家時驚見妻兒陳屍三樓房間。

    警方勘驗現場無打鬥痕跡，門旁監視器影像顯示無外人進出，房內有一把切肉刀、一把水果刀、一把鐵鎚，兒子腿部遭綑綁、臉戴眼罩，致命傷是心臟部位受到刀傷；媽媽的頭部、手腕與腹部有刀傷。檢警相驗研判，二人死亡時間應為八日中午前。

    女兒說，哥哥生前沈迷手機遊戲，晚上常玩到大呼小叫，驚擾到鄰居，父親會出聲責罵，哥哥平時唯一的傾訴對象就是媽媽，媽媽出門也會把哥哥帶在身邊，長年照顧哥哥身心俱疲。

    台中市政府表示，該戶沒有福利身分與身心障礙證明，也無通報或申請紀錄，民政系統已啟動關懷措施。鄰居說，陳男一家相處和樂，幾乎沒聽說曾吵架，近期也無異狀，發生憾事令人意外。

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