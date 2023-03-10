拒捕衝撞拖行員警 撞車起出衝鋒槍

高雄市副市長林欽榮（右1）到鼎金派出所關心員警傷勢，並關切車內發現的槍枝彈藥等。（警方提供）

2023/03/10 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區明誠一路昨天上午發生通緝犯拒捕事件，卅六歲陳姓通緝犯涉嫌開車衝撞警車，還拖行員警，最後車輛失控撞上店家騎樓柱子才停住，造成一名員警左腳擦挫傷，一輛警車、一輛貨車及四部機車受損；警方在陳男車上起出衝鋒槍、九○手槍、數十發子彈和毒品等物，火力十分強大。

通緝犯身背三案被捕

警方指出，陳男去年間先後因槍砲、傷害、妨害秩序案被發布三條通緝；昨天十時許，警方接到民眾報案，指陳男駕駛的白色轎車停在路旁，車上駕駛人看似昏迷，員警到場拍窗時陳男醒來，員警對他表示關切時，結果發現車內扶手置物箱有安非他命吸食器，當下喝令陳熄火，下車接受盤查。

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警左腳受傷 幸無大礙

過程中，警員李瑭蔚欲控制方向盤將陳男拉下車，卻遭陳駕車逃離拖行，陳男接著撞上警車及停在一旁的貨車，車輛大迴轉後又撞向馬路對面店家騎樓的柱子，還差點撞上當時在人行道上正要騎車的一名女騎士，幸好女騎士急忙閃開，但有四輛機車遭波及，店家柱子也被撞裂；遭拖行的李員幸運僅左腳擦挫傷，就醫診治後無大礙。

陳男撞車後，警方將他拖出車外制伏，隨後在車上起出衝鋒槍一把，含彈匣兩個，及九○手槍一把含彈匣一個、九○子彈四十發、空彈殼十三個，另有安非他命、FM2等毒品，訊後依槍砲、毒品罪嫌移送偵辦；警方正溯源追查槍、毒來源，並釐查槍械有無涉及其他刑案。

女騎士幸運逃離撞車點，但機車首當其衝被撞毀，店家的柱子外牆也被撞裂。（民眾提供）

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