自由日日shoot》斗六虎尾北港台西 落選頭有望遞補

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁說明達德集團涉嫌行賄議長及議員案。（記者黃淑莉攝）

2023/03/10 05:30

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林地檢署偵辦縣議員收賄案，包括縣議會議長沈宗隆及縣議員王又民、許留賓、黃文祥等四人被依違反貪污治罪條例偵辦中，若四人最後遭判刑定讞，因為是涉貪案被附帶褫奪公權的可能性不低，一旦遭到解職，包括斗六、虎尾、北港及台西區四個縣議員選區，去年選舉時的落選頭包括周秀月、蔡秋敏、林哲凌及陳清圳就可遞補縣議員。

若涉貪判刑褫奪公權 依法須遞補

依公職人員選舉罷免法第七十四條第二項規定，經法院判決當選無效確定者，或當選人有褫奪公權尚未復權之情形，缺額由落選人依得票數高低順序遞補，不適用重行選舉或缺額補選的規定。但遞補人員得票數不得低於選舉委員會原公告該選舉區得票數最低當選人得票數二分之一。

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雲林縣政府民政處表示，縣議員若是違反貪污治罪條例被判刑，必須三審定讞，以及判決附帶褫奪公權，才可辦理遞補。

雲林縣議會這回被查辦涉貪議員多達四人，其中縣議會議長沈宗隆屬虎尾區，去年底選舉該選區落選頭為蔡秋敏；縣議員王又民屬斗六區，落選頭為周秀月；縣議員許留賓為台西選區，落選頭為陳清圳；縣議員黃文祥為北港選區，落選頭為林哲凌。

雖然四名落選頭都有機會遞補縣議員，但得視案件偵審進度，是否有機遞補有待後續觀察。

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