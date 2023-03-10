自由日日shoot》名嘴議員涉賄 換地方嘴他

國民黨籍雲林縣議員王又民涉入綠能公司行賄弊案。（資料照，記者詹士弘攝）

2023/03/10 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣議會國民黨籍議員王又民及無黨籍議員許留賓、黃文祥涉嫌收受綠能廠商達德能源公司賄賂，全案正由雲林地檢署檢察官偵辦中，消息傳出令地方驚訝，相關服務處人員昨天面對媒體詢問，僅回應「謝謝關心」。

王又民 自組民意聯盟政團

王又民現年四十九歲，曾任兩屆斗六市民代表，四屆雲林縣議員，雖本屆是以國民黨籍參選，但未加入縣議會國民黨團運作，自組「民意聯盟政團」擔任召集人，現有十一名成員。王又民經常上電視台政論節目評論時政，他在本屆議員選舉公告經歷上也填自己為各大電視台公共事務評論專家。

請繼續往下閱讀...

黃文祥、許留賓都是資深民代

黃文祥現年六十一歲，擔任過兩屆水林鄉民代表，連任四屆雲林縣議員，為縣議會「誠信聯盟政團」召集人，他在水林、口湖及北港深耕多年，第六選區因人口減少，本屆議員從六席減為五席，競爭激烈，他仍在該選區獲得最高票。

許留賓現年六十歲，曾任三屆麥寮鄉民代表，上屆轉戰雲林縣第五選區議員順利當選，本屆連任。

雲林縣議會多位議員涉嫌收受綠能賄賂金額，總額至少二千六百多萬元，消息傳出除了震驚外界，不少地方人士也深感好奇，到底他們各收了多少？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法