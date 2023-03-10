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    首頁　>　社會

    自由日日shoot》雲縣4議員集體收賄 賄款交議長分配

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    2023/03/10 05:30

    〔記者鄭旭凱、黃淑莉／雲林報導〕雲林縣議會爆發多名議員集體收賄案，興蓋風機綠能的達德能源公司，涉嫌透過下包廠商及白手套，以工程款夾帶賄款方式行賄議長沈宗隆及三名議員。據了解，二千六百萬元賄款疑似流向沈宗隆，再由他分配給涉案議員王又民、黃文祥及許留賓，四人分配所得金額，目前仍由檢方調查釐清中。

    達德高幹大姨子是議員助理

    據了解，涉嫌收賄的縣議員王又民有一位游姓女助理，她的妹妹是達德集團一位高階主管的夫人，達德透過游姓女助理居間牽線認識沈宗隆，再透過高列工程款的方法，把賄款夾帶在給下包商的工程款中，疑似下包商取得工程款之後，再透過白手套把現金統一交給沈宗隆，由沈負責分配，其中王又民疑再額外獲取一筆五十萬元賄款。

    議員要縣府修條例 中央擋下

    雲林縣議會議員集體收賄案中還傳出，達德能源公司為順利取得建造執照及使用執照，除行賄議員，還藉由議員監督、質詢的權力要求縣府修訂建築管理自治條例；縣府建設處昨回應，確實曾應議員要求提出修正部分法條，最後因違反建築法規定被中央駁回，已依中央法規通盤檢討後訂定法規，審照流程適用所有廠商，並沒有個別待遇。

    沈宗隆等人提出修正雲林縣建築管理自治條例，原增修四十一條「得委託建築師公會或專業技術團隊協助辦理」，前年三讀通過，但縣府認為可能無法公正審查，中央也以違反建築法規不予核定；縣府後來修訂為「自起造人申請執照日起十日內審查完竣，最長不得超過卅日」，即送件後最快在一個月內審完，若有不合規定部分，也會一次性通知起造人修正。

    收賄比例和金額 檢查證中

    達德要蓋風機發電前，須先取得地方主管機關同意函，拿到能源局核發的籌設許可及施工許可後才能動工，不過變電所、升壓站等屬於建築物，建造執照、使用執照要向縣政府申請，達德因申請過程不順利，轉而行賄議員尋求支持。

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