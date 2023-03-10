弟哥告別式 千名黑衣人送行

台中警方逐一盤查黑衣人身分。（記者張瑞楨攝）

2023/03/10 05:30

台中警2小時查600人

〔記者許國楨、張瑞楨／台中報導〕竹聯幫元老「弟哥」董桂均上月病逝，昨天舉行告別式，幫主「么么」黃少岑、前立委顏清標與聞人呂崇民等人現身弔唁，現場更有上千名黑衣人送行，擠爆台中殯儀館。由於北部最近發生黑幫春酒高調拚場，挑動警方敏感神經，台中市警局部署重兵路檢監控，兩小時盤查逾六百名黑衣人。

竹聯幫欲藉此告別式展示江湖實力，警方也強勢壓制，上述過程雖平和，但員警逐一盤查黑衣人時，不少黑衣小弟抱怨：「有需要這樣嗎？」或頻呼：「快點啦！」但並未發生衝突。

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董桂均是竹聯幫重量級元老，哥哥董桂森是一九八○年代竹聯幫「忠堂」堂主，外號「弟哥」的董桂均，出獄後轉型從商，雖鮮少過問社會事，不過，前竹聯幫主陳啟禮移靈回台時，董桂均是十名扶棺者之一，去年黃少岑七十三歲壽宴時，董也曾參與，仍具相當江湖地位，上月因病逝世，享壽六十六歲。

12輛超跑總價破3億

董桂均告別式昨天上午在台中殯儀館舉行，參與公祭人士陸續湧入，幾乎都身穿黑色西裝，黑色領帶，他們三五成群入場，殯儀館周圍三民路與崇德路一度壅塞，現場更有藍寶堅尼、勞斯萊斯、賓利、麥拉倫、法拉利等十二輛超跑，一字排開，估總價破三億元，黑衣人加豪車，陣仗相當醒目。

台中市警局動員刑警大隊、交通大隊與保安大隊特勤中隊，連同轄區第二分局警力近兩百人到場，由第二分局長楊川坐鎮，在會場周遭及重要路口警戒，依警察職權行使法、少年事件處理法等法令執行攔查，全程錄影蒐證，短短兩小時，逐一盤查黑衣人，還將噪音疑似超過標準的超跑，上傳到環保局噪音檢舉網站，以及取締多件交通違規和執行吊。

竹聯幫元老「弟哥」董桂均昨天舉行告別式，現場12輛超跑一字排開，陣仗驚人。（記者張瑞楨攝）

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