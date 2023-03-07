《雲林》涉現金買票 村長、鄉代當選無效

2023/03/07 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣水林鄉萬興村長柳瑞吉、麥寮鄉代許漢郎，在去年底九合一選舉前涉嫌現金買票，經雲林地檢署偵查後，提起當選無效之訴，雲林地方法院昨判決兩人當選無效，均可上訴。許漢郎昨天表示不會上訴，柳瑞吉則要等接到判決文再決定。

麥寮鄉代許漢郎：不會上訴

雲林地方法院表示，水林鄉萬興村長柳姓候選人，涉嫌在選舉前，即去年十月起，陸續以現金三千至四千元不等，向五名村民買票，被檢察官依違反選舉罷免法提出當選無效之訴，法院審理後，判決柳瑞吉當選無效，全案可上訴。

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另麥寮鄉代第三選區許姓候選人為尋求連任，去年九月間涉嫌透過林姓樁腳向林姓鄉民及家人共五人，以每票一千元買票，經檢察官偵查後，依違反選舉罷免法提起當選無效之訴，法院判決許當選無效，全案可上訴。

對判決結果，許漢郎表示不會上訴；柳瑞吉則說，將等接到判決文再決定是否上訴。

縣府民政處表示，依地方制度法規定，經法院判決當選無效確定，鄉鎮市民代表由縣府解除其職權，村里長由公所解除其職務，兩案均可上訴，縣府會持續追蹤最終判決情況。

萬興村長柳瑞吉：收到判決再決定

鄉代部分若確定許漢郎在上訴期限內沒提出上訴，等同判刑確定，其缺額由該選區落選人依得票數高低順序遞補，但遞補人員得票數不得低於該選區得票數最低當選人得票數的二分之一；村長部分等判刑確定再處理。

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