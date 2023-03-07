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    新婚妻遭虐躲娘家 毒夫掐死判無期

    駱銘輝殺妻，被依殺人罪判無期徒刑，全案定讞。（資料照）

    駱銘輝殺妻，被依殺人罪判無期徒刑，全案定讞。（資料照）

    2023/03/07 05:30

    〔記者溫于德／台北報導〕高雄四十四歲男子駱銘輝長期吸毒、改槍販售維生，三年前其新婚妻子因無法忍受家暴，逃回娘家想離婚，竟被他徒手掐住頸部，導致頸部軟骨斷成三截死亡。駱男落網後坦承殺妻，卻否認故意殺人；最高法院維持歷審見解，認定駱男並未真心悔悟，依殺人罪判無期徒刑、褫奪公權終身，全案定讞。

    二○一九年九月駱男出獄後認識大他六歲的女子，二○二○年三月兩人結婚後，他多次朝妻子丟擲物品、持剪刀剪開妻子衣物後逼跳海，甚至要求妻子一次吞下數十顆精神科用藥，還威脅公布性愛畫面或要妻子脫去衣物後綑綁再予凌虐等。

    行凶前寫「今天一定殺人」

    駱妻無法忍受家暴決定離婚，全身是傷搬回娘家，駱男對此不滿，二○二○年七月七日先在筆記本寫下「今天一定殺人」，九日再前往娘家行凶，當晚他不得其門而入，在公寓樓下先喊叫，接著尾隨其他住戶進入公寓並按電鈴，此時駱妻的家人因有腦傷，誤開家門。

    駱男見到妻子立刻大力掐其脖子，導致頸部軟骨斷成三截死亡，他隨後逃亡並傳訊給友人稱：「我殺死人了」、「我現在不爽，我就殺，我已殺一個，我多殺幾個」。

    駱男落網後坦承殺妻，卻否認故意殺人，高雄地院、高雄高分院均依訊息紀錄、證人證詞等，拒絕採信駱男說法，且證人稱，看過被害人兩個眼睛腫的像半顆拳頭大，依殺人罪量處無期徒刑、褫奪公權終身。最高法院駁回上訴定讞。

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