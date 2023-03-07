見義勇為 我漁船夏威夷外海救6美籍船員

盈榮六三八號漁船救援遇險美籍漁 船畫面，圖由盈榮六三八號經營者 提供。 （取自漁業署提供）

2023/03/07 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣漁船「盈榮六三八號」三日在夏威夷外海見義勇為，遇到美國請求馳援遇險的「SEA SMILE」美籍漁船，順利救起全體六名美籍船員。

漁業署昨指出，盈榮六三八號是船長約五十六公尺、五六二噸的鮪延繩釣漁船，本月三日盈榮六三八號船主通報，在美國夏威夷Honolulu島西南方約五八一浬公海海域作業的盈榮六三八號，接到美方請求救援距十五浬的美籍「SEA SMILE」漁船，盈榮六三八號疾行前往案發海域，順利救起船上六名美籍船員，隨後轉由另一艘美籍「CAPTAIN MINH」漁船，將遇險船員送返美國，盈榮六三八號則返回漁區繼續作業。

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漁業署表示，過去我國籍漁船遇險，美國等各國搜救單位及民間船隻均積極提供搜救協助，盈榮六三八號不計作業損失，迅速無私馳援他國遇難漁船之行為，充分體現國際漁船海上互助互惠的精神。

漁業署強調，漁船海上作業本具高度風險，仰賴各國政府及民間力量相互合作支援，我國長期透過國家搜救指揮中心網絡，指揮協調相關國家或海上船隻協助海上遇險漁船，漁業署將持續參與協調聯繫角色，維護漁船作業及漁民安全。

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