院生母：判不夠重 盼教養院永久停業

被害李姓院生（右）與施暴者賴冠亨合照。（李姓院生家屬提供） 德芳教養院曾提復業申請 ，被駁回。 （資料照）

2023/03/06 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕「再怎麼樣都喚不回兒子的性命！」遭虐死的李姓院生母親接受本報電訪表示，她認為一審法官的判決刑度，與所預期有落差「不夠重」，會與律師研議是否再上訴。由於德芳教養院已被勒令停業迄今，但院方仍有提出復業申請，李母則表示，希望能永久停業。

李母說，從案發之初，被告三人都不停地狡辯，互相推卸責任，直到最後一刻才說「對不起」；這句「對不起」，是真心懺悔？還是為了讓法官能減輕刑度？不得而知，但對她而言毫無意義。

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李母說，尤其三人竟能對一個身心障礙的孩子，做出如此行徑，「我這輩子都不會原諒他們」，所以希望對方三人能關久一點，體驗像她兒子受拘禁時的痛苦與無助。

德芳教養院發生院生遭虐死案後，監察院介入調查，認為政府對身障安置機構的監督查核不周、評鑑輔導不力，並對苗栗縣政府、衛生福利部提出糾正。

德芳教養院 申請復業被駁回

苗栗縣政府社會處於前年事發後，召開重大社會福利事件檢討會議，決議依身心障礙者權益保障法第九十二條令德芳教養院自二○二一年八月廿七日起停辦一年，未經許可不得復業。社會處表示，德芳教養院於停辦處分時間期滿後，曾提出復業申請，但未能達規定要求，已駁回。

教養院因不服停辦處分另提行政訴訟主張有違比例，也被台中地方法院駁回。

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