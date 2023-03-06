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    首頁　>　社會

    罕見！未動手重判 法官︰供施暴應論共同正犯

    被害李姓院生（右）與施暴者賴冠亨合照。（李姓院生家屬提供） 德芳教養院曾提復業申請 ，被駁回。 （資料照）

    被害李姓院生（右）與施暴者賴冠亨合照。（李姓院生家屬提供） 德芳教養院曾提復業申請 ，被駁回。 （資料照）

    2023/03/06 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣私立德芳教養院李姓院生遭毆打、綑綁拘禁致死案，教養院生活照護員周玟妗，自稱並未動手施暴，但法官認為，周於案發時全程在場目睹，未有制止、平撫行為，更在同案被告林祐丞、賴冠亨提出要求時，選擇了交付按摩拍讓兩人得以對李姓院生施暴，共同傷害、拘禁被害人，應論共同正犯。

    照護員周玟妗於法庭上，對於全案客觀發生的犯罪事實均坦承不諱，惟否認有共同犯罪之故意，她辯稱，才剛到德芳教養院工作不久，到職後都是聽命於林祐丞等職員之指示，對於不恰當之行為也曾經反映過，但都沒有結果，事發當日她只是依照林祐丞、賴冠亨的指示做事，並沒有共同犯罪之意或行為。

    但法官調查，周同時也是被害人的老師，負責協助被害人生活起居，且明知被害人為重度自閉症者，更應耐心、謹慎關照其生理與心理需求，卻在賴冠亨毆打被害人時全程在場目睹、旁觀，但未有任何制止、平撫雙方情緒的行為，更在林祐丞、賴冠亨提出要求時，將按摩拍交給林、賴，讓兩人得以對被害人實行拍打之行為。

    法官︰不應僅為保工作聽命行事

    法官認為，雖林祐丞為教保組長，在教養院內有一定主導性地位、並對於被害人生活管教方式存在指揮、監督權限，但仍應以合法、正當方式為之。若林祐丞執意以顯然不合法、不適當手段對被害人進行管教，周玟妗既具有一定社會經驗、並接受相當之照護課程，不應僅為保住工作而聽命行事，仍可選擇拒絕指示、向上級主管舉報或是離職。但周卻依一己之念，選擇做出與林、賴共同傷害、拘禁被害人，致發生被害人死亡。

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