強索保護費 交保脅迫被害人和解 黑道任文協理事長洗白 基市府竟發證書

天道盟隆陽會大哥吳孝德在臉書上PO文感謝基隆市政府協助，核准「基隆得意堂藝宣文化協會」立案，發給證書。（本報記者攝）

2023/03/05 05:30

〔社會新聞中心／綜合報導〕天道盟太陽會基隆分會（天道盟隆陽會）涉向基隆廟口一帶店家強索保護費，會長黃嘉政、大哥吳孝德等九人去年底被起訴，法院以被告認罪等由將在押的吳男等四名大咖交保，未料眾人回到社會，不僅遭檢舉強行要求被害人和解，以利獲判輕刑，還繼續強索保護費。

隆陽會大哥發文：謝謝基隆市府

誇張的是，隆陽會大哥吳孝德被控魚肉鄉民之餘，還當選基隆得意堂藝宣文化協會理事長，任期長達三年，他在臉書高調PO出基市府上月核發的「基隆市人民團體立案證書」、「基隆市人民團體負責人當選證明書」，甚至發文「謝謝基隆市政府」；有被害商家不滿指出：「魚肉鄉民的黑道大哥，轉眼成為民間藝文團體負責人，市府發給同意證明，豈不是公開為黑道洗白背書？」

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檢警調查，黃、吳等人以基隆廟口奠濟宮為據點，向愛一、愛三路小吃店、卡拉OK、俱樂部等強索保護費或圍事費，九個月下來至少收走十四家業者三百五十萬三千元，全案現由基隆地院審理中。 部分被害商家除向執法機關檢舉，也向本報投訴指出，黃、吳等黑道大咖有時親自來店，有時指使幫眾「洽談」和解，雖只是表明希望整件事情平和落幕，實則多數商家畏於他們的惡霸身分，為求平安，不得不同意和解。

基隆市府：若不適任 撤銷資格

基隆市長謝國樑透過發言人余治明表示，市府對於組織犯罪都採取「零容忍」態度，將進行了解，若有不適任情形，會依法撤銷該社團法人任用資格；社會處指出，人民團體法未設排黑條款，該處不知道吳男有黑道背景及涉及犯罪，會再研議有無其他法條可撤銷他的理事長職務。

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